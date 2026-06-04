La Iglesia de base ante la visita del papa: "Nos da una pereza que te mueres, pero saldremos a reivindicar la igualdad"

La cuenta atrás ha comenzado para que León XIV aterrice en una España que, más allá de los grandes fastos, late con un ritmo distinto en sus periferias.

En las nuevas catacumbas del siglo XXI celebran su fe y viven su compromiso cristiano los hombres y mujeres de las comunidades eclesiales de base y los movimientos populares más asamblearios y democráticos. Su organización es horizontal y su militancia dentro de la Iglesia Católica, muy consciente y profunda.

Entre el 6 y el 12 de junio, el obispo de Roma recorrerá cinco diócesis españolas en una visita cuya organización supera los 15 millones de euros y cuenta con más de 20 actos oficiales programados, aunque en su agenda no figuran ni las víctimas de abusos, ni la Revuelta de Mujeres, ni las comunidades de base, ni los católicos LGTBIQ+.

Uno de los últimos actos de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia frente a la catedral de La Almudena. REVUELTA DE MUJERES

Montserrat Escribano, de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE), define a estos grupos de católicos de base como un “depósito espiritual de autenticidad evangélica que ha buscado construir un mundo comunitario". Por su parte, César Rollán y Cristina Plaza, desde la redacción doméstica de Ecclesalia, subrayan que, aunque reciben la visita "con respeto", lo hacen “sin papolatría”.

La sensación en los márgenes es agridulce, una mezcla de esperanza profética y escepticismo ante la estructura jerárquica. Teresa Casillas Fiori, de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, confiesa con sinceridad y sin ambages que la visita les genera “una pereza que te mueres” por el despliegue de masificación y el gasto.

Los movimientos populares de base saldrán a reivindicar la igualdad en la Iglesia durante la visita del papa. REVUELTA DE MUJERES

Desde Alandar, David Álvarez insiste en que este viaje debería servir para "escuchar las demandas que resuenan en los círculos de base", especialmente para “reconocer el papel femenino de la mujer en una verdadera equiparación”.

Finalmente, Nacho Morlanes, presidente de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), advierte a RTVE Noticias de que "el sentido de la fe no puede confundirse con un festival de fuegos artificiales” o una mera "operación de marketing".

El depósito espiritual de la Iglesia Montserrat Escribano, es la presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE) y profesora de Teología en la Universidad Católica de Valencia. Preguntada sobre el papel de estos movimientos de base en la Iglesia española actual, Escribano los enmarca en una historia de resistencia que nació "frente al nacional catolicismo de la dictadura de Franco". Según Escribano, estas comunidades son "un legado de hombres y mujeres que, tras el Concilio Vaticano II —máximo órgano de poder y decisión de la Iglesia; el último se celebró entre 1962 y 1965— , se volcaron en lo social y en las asociaciones vecinales". Para ella, esta Iglesia de periferia posee una “fuerza espiritual que a menudo se valora poco en el catolicismo español". Montserrat Escribano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE) y profesora en la Universidad Católica de Valencia. ARCHIVO PARTICULAR M.E. Respecto a León XIV, Escribano observa a "un papa peruano nacido en Estados Unidos que busca la unidad", pero le preocupa que esa búsqueda silencie a las minorías. “¿Qué hacemos con las que no tienen esa legitimidad, que son los movimientos minoritarios, que son las mujeres, que son los movimientos de base?”, se pregunta ante el riesgo de que se mantengan discursos únicos. Considera urgente, desde Valencia y con firmeza desde el otro lado del teléfono, "acompañar los nuevos lenguajes y necesidades antropológicas que el papa Francisco puso en el centro, evitando que la sinodalidad se frene por intereses políticos internos de la Iglesia".

El medio de las bases César Rollán y Cristina Plaza fundaron Ecclesalia Informativo el 1 de septiembre de 2001, naciendo como una iniciativa familiar para revitalizar el envío de noticias a las comunidades eclesiales de base. Reciben a RTVE Noticias en su casa, un octavo piso en el barrio de Hortaleza donde viven con sus cinco hijos: Lidia, Rebeca, Noemí, Andrés y Daniel. Hoy, con unos 8.000 suscriptores en todo el mundo, este servicio se gestiona en los “ratos libres” de este matrimonio que busca ser conector de la Iglesia de los márgenes. César recuerda que su intuición sobre el nombre del nuevo papa, León XIV, se convirtió en realidad tras el cónclave de 2025. Cristina Plaza y César Rollán, artífices de Eccesalia y padres de familia numerosa. SANTI RIESCO Sobre la visita, Rollán y Plaza son claros: “El papa viene de arriba a abajo, entonces desde la horizontalidad no nos genera demasiado entusiasmo, no somos papólatras”. Les preocupa el coste económico, señalando que “los antecedentes de desajustes económicos que hubo en alguna visita papal anterior hacen imprescindible la transparencia”. Aunque valoran que el papa visite lugares como la prisión de Brians o el centro de acogida “Las Raíces” en Canarias, lamentan la "falta de contacto personal real por la excesiva exposición mediática". Su deseo es que León XIV no caiga en la “trampa de la diplomacia estéril” y se pronuncie "alto y claro desde el Evangelio contra el capitalismo salvaje".

"Que la igualdad se haga costumbre" La Revuelta de Mujeres en la Iglesia surgió a finales de 2019 de la “rabia” y la necesidad de decir “¡Basta ya!” ante la discriminación institucional. Teresa Casillas Fiori, bioquímica y profesora vinculada a la parroquia de Guadalupe, explica en una cafetería de Cuatro Caminos, en Madrid, que el movimiento es heredero de las "mujeres que ya en el año 2000 se encadenaron ante la catedral de la Almudena, en Madrid". Para ellas, es “inadmisible” que la Iglesia sea el “bastión del patriarcado” en pleno siglo XXI. Teresa Casillas Fiori forma parte de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia desde sus inicios. SANTI RIESCO Casillas Fiori es tajante sobre la visita de León XIV: “Nos parece que que se gaste la millonada que se va a invertir en esta visita nos parece escandaloso”. A pesar de la pereza inicial, han decidido estar presentes para “visibilizar nuestras demandas” y mostrar que son sujetos de pleno derecho con voz y voto. Su gran titular es la “igualdad”, y lamentan que se siga fundamentando la exclusión de la mujer en interpretaciones que consideran erróneas. “No nos vamos a ir porque esta es nuestra casa”, sentencia Teresa, reafirmando que "la verdadera Iglesia es la comunidad de iguales que propuso Jesús".

Una Iglesia al margen del sistema Desde la revista Alandar de información social y religiosa independiente, David Álvarez plantea que "cualquier viaje apostólico debe ser un impulso para los retos ya diagnosticados en la Iglesia". Álvarez subraya la necesidad de que la visita sirva de "contacto real con la Iglesia de base para escuchar demandas históricas, como la verdadera equiparación de la mujer y una revisión de la moral sexual" para las nuevas generaciones. David Álvarez durante la entrega de los Premios Alandar 2025 a las iniciativas sociales y religiosas más destacadas del año. ALANDAR Un punto crítico para esta publicación independiente de información religiosa es la cuestión de los abusos sexuales. Álvarez considera “fundamental que se mande ese mensaje de tolerancia cero” y se fomenten "medidas concretas de reparación, escuchando los testimonios de las víctimas". Para Alandar "el orgullo de ser Iglesia reside en posicionarse con las partes más débiles y combatir los discursos de señalamiento hacia inmigrantes y menores". La apuesta es clara: una Iglesia de escucha que tome partido por los que están al margen del sistema.

Jóvenes obreros, entre el Bernabéu y el barrio Nacho Morlanes es de Zaragoza, actual presidente de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y un historiador que representa a la juventud que vive la dualidad de ser creyente en ambientes a menudo alejados de la religión y en la Iglesia participando en movimientos obreros, sindicales y muy progresistas. Recibe a Noticias RTVE en el despacho de la JOC ubicado en el mismo edificio de la Cadena COPE, 13 TV y todos los medios católicos de comunicación propiedad de la Iglesia Española. Muy cerca de la Puerta de Alcalá. Nacho Morlanes, presidente de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), en la sede de Madrid. SANTI RIESCO La JOC es un movimiento de la juventud trabajadora ―apunta Morlanes― desde los “equipos de vida”, donde "se comparte la realidad del barrio y el tajo". El presidente de la JOC explica que tienen una "presencia más fuerte en diócesis como Madrid, Córdoba y Alicante". Este historiador maño critica el enfoque de gran evento que tiene la visita: “A mí no me cuadra demasiado una espiritualidad... con una cosa que en unos meses se me va a pasar”. Se pregunta si el gasto en infraestructuras y la utilización de grandes recintos como el Bernabéu tienen sentido desde una perspectiva evangélica. Su pregunta para León XIV sería directa: “¿Por qué las periferias no están siendo atendidas en la visita?”, refiriéndose no solo a los lugares físicos, sino a las asociaciones de mujeres y colectivos LGTBI que la Iglesia institucional prefiere no mostrar. Nacho espera que el papa, en su discurso ante el Parlamento, hable de la “doctrina social de la Iglesia” y de "cosas básicas que unan la fe con la vida comprometida en todos los ambientes".