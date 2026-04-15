Guía para supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia: cómo solicitar el reconocimiento y la reparación económica

Tras décadas de silencio y un dolor que el tiempo no ha logrado borrar, la Iglesia y el Estado dan un paso decisivo para reconocer una deuda histórica con quienes sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación.

Se trata de un mecanismo pionero que busca ofrecer una respuesta de justicia a aquellas víctimas cuyos casos, por el paso de los años, ya no pueden ser juzgados en los tribunales ordinarios. Esta guía detalla cómo navegar por este nuevo proceso, diseñado para poner el respeto y la dignidad de los supervivientes en el centro de la acción pública.

¿Qué es exactamente esta nueva oficina? Es un organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes diseñado para tramitar las solicitudes de reparación de las víctimas. Su objetivo es gestionar un sistema de compensaciones que incluye tanto medidas simbólicas como indemnizaciones económicas, fruto de un acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Confederación Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo. ““

¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas y reconocimientos? Este nuevo mecanismo de reparación centra su atención en quienes, durante décadas, han carecido de un cauce oficial para su resarcimiento. El sistema está diseñado específicamente para personas que sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica siendo menores de edad o personas con discapacidad. Se trata de un paso crucial para aquellos supervivientes cuyos casos han prescrito. Para ellos, la vía judicial ordinaria es hoy una puerta cerrada, pero esta oficina abre ahora una alternativa de justicia y dignidad. El acceso al proceso no es exclusivo para los afectados directos, ya que sus representantes debidamente acreditados también podrán iniciar el trámite de forma oficial. No existen barreras previas. En este sentido, las autoridades han aclarado que haber recibido compensaciones a través de planes anteriores de la propia Iglesia no invalida la solicitud. Es una convocatoria abierta y reparadora. El objetivo es que ninguna víctima quede fuera de este reconocimiento histórico, independientemente de los acuerdos privados alcanzados en el pasado. 07.39 min Cuatrecasas: "La Iglesia se ha puesto del lado del pederasta, no de la víctima"

¿Cómo y dónde se presenta la solicitud? Desde este 15 de abril, el proceso de reparación se encuentra plenamente operativo y las víctimas disponen de tres vías principales para formalizar su solicitud. Quienes prefieran la gestión digital pueden realizar el trámite a través de la sede electrónica del Ministerio en este enlace, una opción diseñada para agilizar la presentación de expedientes de forma segura. Para aquellas personas que necesiten orientación previa o asistencia directa, se ha habilitado la atención telefónica en el número 91 837 22 95, donde profesionales ofrecen asesoramiento sobre los pasos a seguir. Finalmente, se ha puesto en marcha la dirección de correo electrónico reparacion.abusosIC@mpr.es, que funciona como un canal de comunicación directo para resolver consultas o iniciar formalmente el contacto con la institución. ““

¿Qué requisitos técnicos y de información se piden? Para la tramitación electrónica, es necesaria la identificación mediante DNI electrónico, Certificado digital, Cl@ve permanente o móvil. En el formulario, la víctima debe realizar, si lo considera oportuno, una breve descripción de los hechos sufridos. El sistema garantiza todas las medidas de seguridad y privacidad para proteger la identidad y el relato de los solicitantes.

¿Cuál es el proceso una vez enviada la solicitud? Una vez recibida la petición por el Ministerio, el expediente pasa a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que se encargará de evaluarlo. El Defensor elaborará una propuesta de reparación y establecerá la cuantía de la indemnización, comunicándola a las partes. Si hay acuerdo, la Iglesia procederá al cumplimiento de lo pactado.

¿Qué pasa si no hay acuerdo sobre la indemnización? Si no se alcanza un consenso inicial, intervendrá una Comisión Mixta donde participarán las asociaciones de víctimas, la Iglesia y el Defensor del Pueblo. En caso de que el desacuerdo persista, la valoración realizada por el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra y prevalecerá. La Iglesia católica asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos: claves del acuerdo con el Gobierno Silvia Quílez Iglesias

¿A cuánto pueden ascender las indemnizaciones? El protocolo firmado establece que no existe un tope máximo para las indemnizaciones económicas, las cuales correrán a cargo de la Iglesia. Además de lo económico, se contemplan reparaciones simbólicas para reconocer el daño causado.