El tiempo hoy 3 de junio en España: bajan las temperaturas en el sur y el sureste y llueve en el Cantábrico
- Hay cuatro comunidades en alerta por fenómenos costeros
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La estabilidad sigue reinando este miércoles en la mayor parte de la Península, aunque con un descenso notable de las temperaturas máximas, especialmente, en los extremos sur y sureste. También hay lugar para las precipitaciones, pero serán de carácter débil y acompañadas de un incremento importante en el área cantábrica y alto Ebro.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuatro comunidades están en alerta amarilla esta jornada. Se trata de Cataluña, por fuertes lluvias y tormentas en Barcelona y Girona, a la que se añade un aviso oleaje en esta última. También las Islas Baleares, con alertas en Mallorca y Menorca por fuertes olas y vientos; y por fenómenos costeros en Galicia, especialmente en Lugo, y Canarias (Gran Canaria, La Palma, El Hierro y Tenerife).
Bajadas de hasta 6 grados
Las temperaturas máximas descienden en el arco mediterráneo y Baleares, de forma notable (hasta 6 grados) en el nordeste de Mallorca y en los litorales del sur y sureste. Del otro lado, aumentan, también de forma importante, en el oeste y norte peninsular, manteniéndose sin cambios en el resto.
Las temperaturas mínimas bajan de forma generalizada en la Península y Baleares, aunque siguen por encima de los 20 grados en puntos del Guadalquivir y del litoral mediterráneo.
El viento es moderado en el Ebro y zonas costeras y flojo en el resto, aunque se esperan intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y el norte de Baleares.
En Canarias, la Aemet prevé cielos nubosos en el norte con alguna precipitación débil en las islas montañosas y poco nubosos o despejados en el sur. No hay cambios en las temperaturas y sopla viento alisio acompañado de intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.
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