El tiempo hoy 3 de junio en España: bajan las temperaturas en el sur y el sureste y llueve en el Cantábrico

La estabilidad sigue reinando este miércoles en la mayor parte de la Península, aunque con un descenso notable de las temperaturas máximas, especialmente, en los extremos sur y sureste. También hay lugar para las precipitaciones, pero serán de carácter débil y acompañadas de un incremento importante en el área cantábrica y alto Ebro.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuatro comunidades están en alerta amarilla esta jornada. Se trata de Cataluña, por fuertes lluvias y tormentas en Barcelona y Girona, a la que se añade un aviso oleaje en esta última. También las Islas Baleares, con alertas en Mallorca y Menorca por fuertes olas y vientos; y por fenómenos costeros en Galicia, especialmente en Lugo, y Canarias (Gran Canaria, La Palma, El Hierro y Tenerife).