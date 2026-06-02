La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 2 de junio con Trueno como invitado

David Broncano recibe hoy a un artista fundamental para la historia de su programa, el autor de la canción utilizada como sintonía de entrada en la cabecera. El rapero argentino Trueno es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar su nuevo disco, Turrazo. Sigue el programa a partir de las 21:45 en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que todavía puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Trueno, el turro favorito de La Revuelta

A sus 24 años, Mateo Palacios, Trueno, acaba de publicar el que es ya su cuarto álbum de estudio, TURR4ZO. Un disco en el que cuenta con colaboraciones tan destacadas como Milo J, María Becerra y Neo Pistea, referentes de las nuevas generaciones, o leyendas de la música como Rubén ‘El negro’ Rada, Andrés Calamaro y Pity Álvarez, cantante de Viejas Locas. Un trabajo con el que el rapero de La Boca se ha consolidado como una de las principales referencias del hip-hop argentino, al mismo tiempo que homenajea sus raíces e incluye sonidos de la tradición musical de su país y su región.

Trueno es, además, uno de esos invitados que tiene un lugar muy especial en el corazón de La Revuelta y su audiencia, ya que fue su canción “No cap” la elegida como sintonía del programa en la cabecera previa a la entrada de David Broncano. Tal es así que su visita anterior fue la primera ocasión en la que se alteró el orden habitual del programa, arrancando con una performance histórica del rapero bonaerense por las calles de Madrid para terminar ofreciendo un show exclusivo, con banda completa y cuerpo de baile incluido.