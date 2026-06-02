El aplaudido monólogo de Henar Álvarez contra el escrutinio estético: "Voy a presentar el programa en pelotas"
- La presentadora recibe esta semana a Isabel Allende, Isabel Coixet y Alberto San Román
- No te pierdas un nuevo programa de Al cielo con ella cada martes, tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play
¿Tiene género un traje de chaqueta? Para el ojo crítico de las redes sociales, aparentemente sí. A raíz de los constantes mensajes que recibe por su forma de vestir, Henar Álvarez despliega un monólogo brillante y mordaz en Al cielo con ella que expone la absurda contradicción del mandato social: si vistes femenina te cosificas; si usas traje, imitas a los hombres. Con su habitual irreverencia y una dosis de ironía, la cómica no solo defiende su libertad estética, sino que dinamita los estereotipos de género más arraigados. Al final, Álvarez nos regala una radiografía tan divertida como necesaria sobre la imposibilidad de "acertar" ante una mirada patriarcal que siempre encuentra una excusa para criticar cuando las mujeres deciden, simplemente, ser las protagonistas.
"Ir de traje no me hace ir de hombre"
No hay una sola semana en que no reciba algún mensaje preguntándome qué por qué para presentar voy vestida de hombre. ¿Por llevar traje y una corbata? Cariño, ir de traje no me hace ir de hombre igual que a Dani Alves una Biblia en la mano no le convierte en un santo.
Además, que en este juego nosotras vamos a perder siempre. Te digo yo que vengo con vestido y falda y si la llevo muy larga voy de monja, pero si la llevo muy corta voy fresca y me estoy cosificando; si voy de negro voy sosa; si voy de rosa, voy infantil y si voy de leopardo, de puta. Eso es así y lo sabe todo el mundo. Es que voy a venir en batamanta a presentar, ¡a ver si así no se queja nadie! Yo creía que lo de que la ropa no tuviera género era algo que ya teníamos superado. A parte que yo lo único que quiero es venir cómoda, pero aun así, como soy mujer, hay gente que se piensa que tengo que venir a presentar más montada que para la final de Drag Race. Claro, y de nombre drag Mi Coñi Moreno.
"Voy a presentar el programa en pelotas"
Pero que ya antes de llevar trajes esto es algo que me ha perseguido toda la vida. Ya de pequeña me llamaban "marimacho" y de mayor me dicen que me comporto como un hombre. Y yo me pregunto: ¿A qué se refieren entonces con comportarse como un hombre? ¿Hablar alto, a beber whisky, a liderar equipos, a tener opinión, a ocupar espacio, a mostrarte con autoestima? Yo diría que así todo junto suena bastante bien, pero por favor, ¿podemos dejar de usar estereotipos rancios? Que parecemos el autobús de Hazte Oir. No sé, yo veo a mi gato 15 horas acostado boca arriba y no le digo: “Tío, que te estás comportando como Kiko Rivera”. Si abro la nevera y veo algo pasado de fecha, no pienso “mira, Florentino Pérez “.
Lo que no puede ser es que si una mujer no se muestra dulce, empática, maternal y femenina ya le digan que se está comportando como un hombre. Que oye, que está fenomenal. El otro día salí con unos amigos a cenar, estamos en el restaurante y me pido un cachopo. Y me dice el camarero: “¿Es para ti sola? Mira que es muy grande”. Y digo joder, cuando se trata de una polla no me ponéis tantos problemas.
Mira, se acabó, ¡es que estoy harta! A partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas. Moraleja: ¡Da igual cómo te vistas! Lo que les molesta es que seas la protagonista.