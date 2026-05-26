El demoledor análisis de Henar Álvarez sobre la "dictadura woke" y los que de verdad sufren la censura

Con su habitual acidez y sin morderse la lengua, Henar Álvarez regresa con un nuevo monólogo en Al cielo con ella donde ha puesto sobre la mesa el gastado debate de que "ya no se puede decir nada". Lejos de sumarse a la queja victimista de los sectores más conservadores, Álvarez ha desmontado el mito de la dictadura woke para señalar dónde se esconde la verdadera censura mediática en la actualidad.

Durante su intervención, la presentadora no ha dudado en hilar la reciente e impactante cancelación de Stephen Colbert en la CBS por parte del entorno de Donald Trump con la preocupante situación de la libertad de expresión en España. Desde las sonadas dimisiones por discrepancias con las líneas editoriales de las cadenas hasta el desfile de humoristas como Facu Díaz o Quequé por los juzgados. La humorista ha disparado en todas direcciones, ¡no te lo pierdas!

"Suenas como si Ana Rosa se quejara de que los alquileres están altos" Antes de nada, quería hablaros de una cosita que me preocupa muchísimo. Me preocupa de verdad, y es que es que ya no se puede decir nada. ¿Os habéis dado cuenta? No, no, lo digo en serio. Es que ya no se puede decir nada. Lo que pasa es que las personas que se suelen quejar de esto no son precisamente las víctimas de esa censura. En esta semana hemos visto cómo una de las voces más críticas de nuestro periodismo ha dicho que ya no iba a continuar al frente de su programa. Y según lo que han publicado varios medios de comunicación, que además apuntaban a fuentes de dentro de la redacción, podría ser -supuestamente- porque tendría que llevar una línea editorial que no es la que ella quería. Entonces, ostras, hay veces que hay gente quejándose de historias con la libertad de expresión que digo "date un puntito en la boca, hija mía, porque es que suenas como si Ana Rosa se quejara de que los alquileres están muy altos". Es que no tiene sentido.

"¡Estoy de acuerdo con Pablo Motos!" Y ojo, porque esto se lleva cociendo en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Para empezar, a Facu Díaz le llaman por su nombre en los juzgados. Allí llega y es como "buenos días, don Facundo. El café con la leche desnatada, que es como le gusta a usted". Héctor de Miguel, Quequé, también se tuvo que sentar en un banquillo para dar explicaciones sobre chistes políticos. Bueno, el Gobierno tuvo a bien, al menos, dar el indulto a Las seis de La Suiza, que fueron condenadas con cárcel por hacer sindicalismo. Pero es que también en el último 8M, en la víspera, hubo una concejala del PP, Noelia Díaz, que se subió a un escenario para cortar un monólogo feminista que estaban haciendo porque decía que es que "había gente que se estaba sintiendo incómoda con lo que estaba diciendo". Y también intentaron sacar de la circulación el cómic El Niño Jesús no odia a los mariquitas, que claramente también es una crítica y una sátira. Entonces, joder, es que mirad cómo pasa la vida... ¡que estoy de acuerdo con Pablo Motos! Es que no se puede decir nada. Mira a lo que hemos llegado. De hecho, tengo que deciros que cuando llega el listo de turno a quejarse, cómo se le confronta... Es que no lo puedo soportar, porque siempre se dice lo mismo, que es esto de: "pero tú por qué te quejas si tienes una columna y un libro y sales en no sé cuántos programas". Que no, que hay que darles la razón porque la tienen y además, es que asi se les desarma. De hecho, fíjate, a mi compañera LalaChus le pusieron una demanda por sacar una estampita con la cara de la vaquilla de Gran Prix". Y ojo, que esto no es ni una trama de Aquí no hay quien viva ni nada. ¡Que sucedió de verdad! Que dices sí, claro que la libertad de expresión se está tocando, pero no tiene nada que ver con esto de la dictadura woke que dicen algunos. De hecho, si esa dictadura existiese de verdad, las siglas del PP no significarían Partido Popular. Significarían "Puppy Poison". Si esa dictadura existiera... ¿Iban a contraprogramar el Papa con Bad Bunny? ¿Que nos hacen elegir entre el Papa y el papi? Yo en realidad creo que cuando hay gente que se queja de que hay una censura, en realidad de lo que se están quejando es de que personas con ideas contrarias a las suyas tienen un micrófono delante. Así que, moraleja: "Tengo una demanda que me soplan la oreja y me la ha puesto el que más se queja".