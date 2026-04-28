Henar Álvarez sentencia la imparcialidad judicial: "Se siente como si te hiciera falta Dani Alves y el árbitro fuera Rubiales"

Henar Álvarez ha vuelto a agitar el escenario de Al cielo con ella con un monólogo cargado de mordacidad contra el sistema judicial español. En su última intervención, la presentadora ha puesto el foco en las declaraciones del juez David Maman, titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid.

A través de una comparación brillante entre la realidad estadística de la violencia de género y los comentarios despectivos del magistrado sobre la custodia compartida y las órdenes de alejamiento, la cómica lanza una pregunta incómoda: ¿Cómo se puede esperar imparcialidad de quien ve en cada denuncia una estrategia económica? El monólogo no solo desmonta los mitos sobre las "facilidades" para denunciar, sino que también señala el silencio cómplice de la abogacía frente a estos discursos.

"Se siente como si te hiciera falta Dani Alves y el árbitro es Rubiales" Resulta que la noticia de esta semana ha sido que un señor ha dicho machistadas. Pero esto no es ninguna novedad. LO que sí lo es, es que ha sido el juez Maman, que es titular en el juzgado número 8 de violencia contra la mujer en Madrid. Que dices guau, es que las mujeres van a los juzgados pensando en que nos van a juzgar de manera imparcial y te toca un señor que piensa que “ante la duda, la más tetuda”, ¿sabes? Luego así te dicen “¿pero por qué hay tantas mujeres que no denuncian?”, ¿por qué tardan tanto en denunciar?”. Hombre cariño, porque se siente como si te hiciera falta Dani Alves y el árbitro es Rubiales. Ha soltado unas perlas que yo podría jugar aquí con vosotras a “¿quién ha dicho esto: el juez Mamán o Forocoches?”. Pero tranquilas, no os voy a hacer pasar por eso. Lo ha dicho todo el juez. Vamos a repasar las cositas que ha dicho. Por ejemplo, que se nos han otorgado muchísimas ventajas para interponer denuncias. Vamos a ver los datos: 2,6 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, 68 menores fueron asesinados por su padre desde que hay registro, hay casi 84.000 agresores registrados con más de una víctima y se denuncia una violación cada hora y 38 minutos. Pero este señor considera que tenemos facilidades para denunciar. Pues no sé, ponedlo difícil. Montad en la entrada de la comisaría unos troncos locos. Que esté al final Ramonchu y te diga: “Has cogido solo tres salmonetes. ¡Vuelve a empezar!”.

"¿Cómo quieren que nos defendamos?" Ha dicho también que las mujeres son enemigas acérrimas de la custodia compartida, seguramente por el tema de la casa y el factor económico. Mirad, yo estoy de esto hartísima. Es que la sociedad ve a las mujeres como que nos casamos por dinero, nos divorciamos por dinero, denunciamos agresiones por dinero, pedimos una pensión alimenticia para nuestros hijos por dinero. ¡Todo lo hacemos por dinero! Salvo prostituirnos y ser vientres de alquiler, que eso lo hacemos porque queremos, claro. Otra perlita que ha soltado es que las mujeres van “a la caza de la orden de alejamiento”. Que dices bueno, es que las mujeres se han vuelto locas por ir al juzgado y pedir que tu maltratador no se acerque a ti. ¿Cómo se le ocurre este disparate? Es que… ¿cómo quieren que nos defendamos? Que aparezca La Húngara y diga: “Tengo que impedir este ataque, tengo que impedir que la toque”. Hostia…