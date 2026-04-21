La aplaudida reflexión de Henar Álvarez sobre el sesgo médico: "Siempre excluidas, primero por mujeres y segundo, por perras"

Henar Álvarez arrancó una nueva entrega de Al cielo con ella con un monólogo demoledor que puso el foco en una de las deudas históricas más flagrantes del sistema: el sesgo de género en la medicina y la ciencia. Con su habitual mezcla de irreverencia y rigor, la presentadora celebró con sarcasmo el reciente descubrimiento del mapa nervioso completo del clítoris para denunciar cómo la salud de las mujeres ha sido tratada históricamente como un asunto de segunda categoría.

Entre referencias a la cultura pop y comparaciones tan gráficas como necesarias, la presentadora expuso el peligro real de que la medicina opere obviando una red de sensibilidad que duplica con creces a la masculina. Pero el discurso no se detuvo en la anécdota anatómica, sino que escaló hacia una crítica estructural sobre la exclusión sistemática de las mujeres en los ensayos clínicos y la persistente estigmatización de sus procesos biológicos. Con un cierre cargado de intención, la cómica recordó que el conocimiento médico no puede seguir siendo un club privado mientras se ignora, por negligencia o tabú, la salud y el placer de la mitad de la población.

"Un punto mal dado y te dejaban en modo avión" Resulta que solo hace unos días, la comunidad científica ha publicado por primera vez el mapa completo de toda la red de nervios del clítoris. Por primera vez, el mes pasado… ¡En 2026! O sea, no se hacía un descubrimiento tan importante desde que encontraron a las gatas que no andan y tiran pa’lante. Ahora eso sí, este mismo mapa de la red de nervios del pene lo conocemos perfectamente y lleva publicado 30 años. Yo de verdad que siento que la ciencia nos ha tratado como la Pantoja a Chabelita. Claro, esto no es poca cosa porque una de las cuestiones que se han descubierto es que las ramificaciones de los nervios del clítoris llegan muchísimo más lejos de lo que pensábamos. ¿Qué implica? Que han estado haciendo operaciones sin saber dónde terminaban los nervios del clítoris. O sea, un punto mal dado y te dejaban el coño en modo avión. Vamos, que te tenías que despedir de los orgasmos. Un poco como Errejón, que estará el “pobre” follando poco, imagino.

"Nosotras siempre excluídas" Pensad que estamos hablando de un órgano que tiene 10.000 terminaciones nerviosas. Para que os hagáis una idea, el pene tiene 4.000. Es que Abel Caballero enchufa Vigo a un coño y tiene Navidad todo el año. Nosotras enfadadas porque no encontraban el clítoris y joder, ¡no lo estaban buscando! No, lo del sesgo médico con nosotras es una cosa impresionante. Claro, de aquellas lluvias estos lodos. Resulta que hasta 1993 no era obligatorio incluir a las mujeres en los estudios clínicos. Pero ojo, que los estudios que hacían con los animales tampoco incluían a las hembras. Se hacía solo con los machos así que nada, nosotras siempre excluidas. Primero por mujeres y segundo, por perras.