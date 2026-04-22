Prepárate para el 'Día del Libro' con esta colección de series, películas y más contenidos en RTVE Play
- Los puentes de Madison, Ángeles y demonios o Memorias de una geisha, basadas en libros y disponibles en RTVE Play
- Series como Barrio Esperanza, HIT, o Ser o no ser ponen la educación y los libros en el centro
El 23 de abril se conmemora el 'Día del Libro' y en RTVE Play lo celebramos por todo lo alto. Te proponemos algunos contenidos como películas o series que se inspiran en historias contadas en una novela.
Además, también te ofrecemos historias que transcurren en las aulas y que hablan del poder que tienen los libros para educar, y también para afrontar o abstraerse de los problemas que se presentan en el día a día.
Una de las películas que remueven y que no te dejan indiferente se titula Tomates verdes fritos, historia que se basa en la novela del mismo nombre de Fannie Flagg. Tanto en el libro como en la cinta se abordan temas tan profundos y controvertidos como la discriminación de la mujer, el racismo, la vejez o la homosexualidad femenina. Una historia contada con una gran sensibilidad que consigue tocar tanto al espectador, como al lector.
En la misma línea, puedes disfrutar de Rebelión en las aulas, basada en la novela To Sir, with love de E.R. Braithwaithe. Aquí, los conflictos sociales y raciales están en el foco del argumento: un ingeniero negro sin trabajo acepta un empleo como profesor de un grupo de estudiantes bastante conflictivos en una escuela de la periferia de Londres.
Otro título que ya puedes disfrutar en nuestra plataforma y que está inspirado en un libro es El velo pintado, una película protagonizada por Naomi Watts y Edward Norton y que se basa en una novela publicada en 1925 y escrita por W. Somerset Maugham. Algo similar ocurre con Loving Pablo, la cinta que une a Javier Bardem y Penélope Cruz y que lleva al cine el libro de memorias Amando a Pablo, odiando a Escobar de Virginia Vallejo.
El libro Memorias de una Geisha, de Arthur Golden, se publicó en 1997 y cuando DreamWorks quiso llevarla al cine, Steven Spierlberg se postuló para dirigirla. Finalmente, fue Rob Marshall quien dirigió la película, aunque Spierlberg no se desligó del proyecto y fue el productor de la cinta. Memorias de una geisha logró seis nominaciones en los Premios Óscar, y finalmente ganó tres: a Mejor fotografía, Mejor dirección de arte y Mejor diseño de vestuario.
Otro clásico que no te puedes perder -si es que aun no lo has visto- es Los puentes de Madison, la gran historia de amor de Meryl Streep y Clint Eastwood. Esta película, que logró tocar el corazón del público, es una adaptación de la novela de Robert James Waller y demuestra que el gran amor puede llegar en cualquier momento, y en cualquier lugar.
Suspense y acción
Operación Napoleón es un thriller dirigido por Óskar Thór Axelsson y se basa en el exitoso best-seller homónimo de 1999 escrito por el célebre autor islandés de novela negra Arnaldur Indriðason. Una abogada se involucra en una conspiración internacional después de ser acusada de un asesinato que no cometió. Su única manera de sobrevivir será demostrar su inocencia.
Y si te gusta el suspense, la investigación y la acción, puedes disfrutar -gratis- de Ángeles y demonios, película protagonizada por Tom Hanks que se vuelve a meter en la piel del profesor Robert Langdon. Este thriller, que se estrenó en 2009, está dirigido por Ron Howard y se basa en la novela de Dan Brown. Aquí, el profesor Langdon sigue intentando salvar al Vaticano de una amenaza de los Illuminati. Otros títulos internacionales que te pueden interesar son: ¡Viven!, El último mohicano o Jumanji.
Títulos del cine español
En nuestra plataforma de RTVE Play, te proponemos también una gran variedad de películas españolas que están basadas en un libro. Pan de limón con semillas de amapola, Intemperie o Un amor son algunas de ellas. Además, otro título es Parranda, una película española dirigida por Gonzalo Suárez que adapta libremente la célebre novela gallega A Esmorga (1959) de Eduardo Blanco Amor.
Series que rinden homenaje a los libros
Si prefieres engancharte a una serie, y seguir la historia capítulo a capítulo, te dejamos por aquí algunos títulos que están disponible en nuestra plataforma y que cada vez tienen más adeptos. Desde la serie de época Salón de té La Moderna, basada en Tea rooms, una novela publicada en 1934 y una de las obras más conocidas de Luisa Carnés, gran escritora de la Generación del 27, hasta Inés del alma mía o Ena. La reina Victoria Eugenia. Por otra parte, también puedes disfrutar de buena parte de las temporadas de Poldark, Normal People o Todas las criaturas grandes y pequeñas. ¡No te lo pierdas!
Profesores, aulas y libros que cambian vidas
Las aulas son espacios en los que se cruzan historias personales, conflictos sociales, vocaciones y segundas oportunidades. Con una serie de contenidos, en RTVE Play queremos poner este espacio, el espacio de las aulas, en el centro. Por todo ello, te proponemos algunos títulos que te engancharán durante un buen rato.
La película El maestro que prometió el mar es una emocionante historia sobre la vocación docente, la memoria y el poder transformador de la enseñanza. Enric Auquer y Laia Costa protagonizan una película en la que un maestro de Tarragona apostó por un innovador método pedagógico que inspiró y que marcó a todos sus alumnos. Otra cinta, esta vez alemana, es Sala de profesores, donde una idealista profesora de matemáticas y deportes comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Cuando se producen una serie de robos en el centro y se sospecha de uno de sus alumnos, decide llegar al fondo del asunto por su cuenta.
Hay otros contenidos englobados en diferentes series que transcurren en colegios e institutos y donde se reflejan problemas que forman parte del día a día de muchos niños y adolescentes. Un ejemplo de ello es la serie HIT, que se ha consolidado como uno de los retratos más contundentes sobre la adolescencia, los problemas en las aulas y la figura de un profesor tan brillante como provocador. Otra serie con un argumento que va en la misma línea es Ser o no ser, que aborda con sensibilidad y cercanía las inquietudes de los jóvenes, la construcción de la identidad y el papel del entorno educativo en ese proceso.
En relación a todo esto, no te puedes perder Barrio Esperanza, una serie protagonizada por Mariona Terés y Alejo Saura que se acaba de estrenar RTVE y que pone en valor la educación pública para salvar el futuro de muchas niñas y niños que no tienen demasiados recursos.