Prepárate para el 'Día del Libro' con esta colección de series, películas y más contenidos en RTVE Play

El 23 de abril se conmemora el 'Día del Libro' y en RTVE Play lo celebramos por todo lo alto. Te proponemos algunos contenidos como películas o series que se inspiran en historias contadas en una novela.

Además, también te ofrecemos historias que transcurren en las aulas y que hablan del poder que tienen los libros para educar, y también para afrontar o abstraerse de los problemas que se presentan en el día a día.

Una de las películas que remueven y que no te dejan indiferente se titula Tomates verdes fritos, historia que se basa en la novela del mismo nombre de Fannie Flagg. Tanto en el libro como en la cinta se abordan temas tan profundos y controvertidos como la discriminación de la mujer, el racismo, la vejez o la homosexualidad femenina. Una historia contada con una gran sensibilidad que consigue tocar tanto al espectador, como al lector.

En la misma línea, puedes disfrutar de Rebelión en las aulas, basada en la novela To Sir, with love de E.R. Braithwaithe. Aquí, los conflictos sociales y raciales están en el foco del argumento: un ingeniero negro sin trabajo acepta un empleo como profesor de un grupo de estudiantes bastante conflictivos en una escuela de la periferia de Londres.

Otro título que ya puedes disfrutar en nuestra plataforma y que está inspirado en un libro es El velo pintado, una película protagonizada por Naomi Watts y Edward Norton y que se basa en una novela publicada en 1925 y escrita por W. Somerset Maugham. Algo similar ocurre con Loving Pablo, la cinta que une a Javier Bardem y Penélope Cruz y que lleva al cine el libro de memorias Amando a Pablo, odiando a Escobar de Virginia Vallejo.

El libro Memorias de una Geisha, de Arthur Golden, se publicó en 1997 y cuando DreamWorks quiso llevarla al cine, Steven Spierlberg se postuló para dirigirla. Finalmente, fue Rob Marshall quien dirigió la película, aunque Spierlberg no se desligó del proyecto y fue el productor de la cinta. Memorias de una geisha logró seis nominaciones en los Premios Óscar, y finalmente ganó tres: a Mejor fotografía, Mejor dirección de arte y Mejor diseño de vestuario.

Otro clásico que no te puedes perder -si es que aun no lo has visto- es Los puentes de Madison, la gran historia de amor de Meryl Streep y Clint Eastwood. Esta película, que logró tocar el corazón del público, es una adaptación de la novela de Robert James Waller y demuestra que el gran amor puede llegar en cualquier momento, y en cualquier lugar.