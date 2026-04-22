El canal temático 'RTVE Somos cine' celebra el Día del Libro con una programación especial

El 23 de abril es una de esas fechas que siempre están marcadas en el calendario. El Día del Libro es para muchas personas una jornada en la que regalar una novela, charlar sobre sus libros favoritos o pasear por una librería cercana y llenar los pulmones de ese olor tan característico. En RTVE Play te proponemos un plan mejor: disfrutar de una programación especial con películas basadas en libros.

En el canal temático RTVE Somos cine hemos seleccionado las mejores películas para que dejes volar tu imaginación y descubras las adaptaciones cinematográficas inspiradas en novelas que tenemos disponibles en nuestro catálogo. Durante 24 horas, RTVE Play te ofrece una programación ininterrumpida dedicada a la literatura con títulos que mezclan drama, comedia, romance y biografías.

El maestro que prometió el mar Somos cine Cine - El maestro que prometió el mar Enric Auquer, Laia Costa y Luisa Gavasa protagonizan este drama basado en la historia real del maestro Antoni Benaiges. Nominada a cinco premios Go... Ver película Drama basado en hechos reales que consiguió cinco nominaciones a los premios Goya. La novela de Francesc Escribano sirve de premisa para contar la historia de Ariadna, interpretada por Laia Costa. Su abuelo busca los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. Esa misión les lleva hasta un pueblo de Burgos; allí podrían estar enterrados sus restos en una fosa común. Allí descubren la historia de Antoni Benaiges (Enric Auquer), el maestro que le dio clases a su abuelo y que les hizo a él y a sus compañeros una promesa: llevarlos a ver el mar.

La novia Somos cine Somos cine - La novia Drama basado en la obra de Federico García Lorca "Bodas de sangre". Dos hombres, una mujer, un amor y un deseo más fuerte que la ley y la naturalez... Ver película La propuesta de Paula Ortiz de adaptar Bodas de sangre, de Federico García Lorca, cosechó 12 nominaciones a los Goya y dos cabezones, entre ellos el de Mejor fotografía. Las familias del novio (Asier Etxeandia) y la novia (Inma Cuesta) buscan por todos los medios que ambos se casen para juntar sus tierras. Sin embargo, la pasión que se palpa entre Leonardo (Álex García) —casado con la prima de la novia (Leticia Dolera)— y la novia, dos viejos amigos, irá creciendo con el tiempo, con las consecuencias que ese vínculo acarrea.

La odisea de los giles Somos cine Somos cine - La odisea de los giles Ricardo Darín y Chino Darín protagonizan esta comedia dramática. Una historia de venganza que ganó el Goya a mejor película iberoamericana en 2020.... Ver película Dirigida por Sebastián Borensztein, la película se alzó con el Goya a Mejor película iberoamericana. Basada en la novela de Eduardo Sacheri, la historia nos traslada a la provincia de Buenos Aires a comienzos de este siglo, cuando se fragua la crisis económica. Ricardo Darín lidera a un grupo de vecinos que, unidos para formar una cooperativa agrícola, perdieron sus ahorros por una estafa perpetrada por un abogado y un banquero. Ahora es su turno de recuperar todo su dinero.

La librería Somos cine Somos cine - La librería Isabel Coixet dirige esta cinta que ganó tres premios Goya, entre ellos el de mejor película, sobre una mujer que sueña con abrir una librería.... Ver película Isabel Coixet llevó al cine la novela homónima de Penelope Fitzgerald. Ambientada en Hardborough, una pequeña ciudad de Inglaterra en 1959, cuenta cómo Florence Green (Emily Mortimer) se armó de valor para abrir, en contra de los vecinos, la primera librería de la zona. La película, que cuenta con la presencia de Patricia Clarkson y Bill Nighy, consiguió 12 nominaciones y tres premios Goya, entre ellos Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion adaptado. Estuvo a punto de conseguir la Espiga de Oro de la Seminci vallisoletana.

No mires a los ojos Somos cine Somos cine - No mires a los ojos Damián acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su reacción, furiosa y un tanto violenta, le lleva a salir corriendo par... Ver película Juan José Millás escribió en 2016 Desde la sombra y seis años después Félix Viscarret se puso al frente de No mires a los ojos. La cinta se alzó como Mejor película iberoamericana en la Semana de Cine de Valladolid y estuvo nominada a Mejor guion adaptado en los Goya. Este drama narra cómo la vida de Damián (Paco León) cambia de la noche a la mañana: tras ser despedido, acaba por accidente en la casa de Lucía (Leonor Watling), Fede (Alex Brendemühl) y María (María Romanillos). Escondido en un armario, les observará en su día a día.

Francisco, el padre Jorge Somos cine Somos Cine - Francisco, el padre Jorge Ana viaja a Buenos Aires para escribir una biografía de José María Bergoglio, el padre Jorge, jesuita recién elegido Papa con el nombre de Francisc... Ver película Beda Docampo Feijóo retrata la vida de Jorge Mario Bergoglio (Darío Gandinetti), quien años después llegaría a Roma para convertirse en el Papa Francisco. Su infancia, juventud y vida adulta fraguaron poco a poco los pilares que le llevarían a luchar de forma permanente contra la pobreza, la prostitución y la corrupción, tanto a nivel mundial como en su argentina natal. Gracias a la periodista Elisabetta Piqué (a quien da vida Silvia Abascal en su versión española), sus vivencias traspasaron fronteras.