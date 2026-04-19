Hora y dónde ver en TV gratis el Mutua Madrid Open 2026 de tenis

El tenis no para en RTVE. Hacia finales del mes de abril llega otra gran cita de esta competición que podrás seguir completamente gratis en esta casa: el Mutua Madrid Open 2026. El torneo que acoge la capital española se disputará desde el martes 21 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026 en la Caja Mágica de Madrid. El Mutua es el segundo Masters 1000 en tierra batida para el ATP Tour y el primer WTA 1000 en la misma superficia de la temporada para el WTA Tour.

Los vigentes campeones de la competición el noruego Casper Ruud y la bielorrusa Aryna Sabalenka formarán parte de un ilustre cartel. También están inscrito otros grandes tenistas del panorama internacional como Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Jannik Sinner, Elena Rybakina o Coco Gauff. Novak Djokovic ha anunciado que no estará en el torneo de Madrid.

El serbio no juega un partido oficial desde que perdió en los octavos de Indian Wells con el británico Jack Draper. También se ausento de las citas de Miami Open y de Montecarlo. Recordemos que Djokovic conquistó el trofeo en tres ocasiones: 2011, 2016, 2019. "Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto, ¡Hasta pronto!", ha confirmado el 24 veces ganador de un 'grande', ganador en tres ocasiones en Madrid (2011, 2016 y 2019), en la red social X.

¿Por qué Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open? El martes 14 de abril, Carlos Alcaraz comenzaba su andadura en el Conde de Godó 2026. El murciano se impuso al finlandés Otto Virtanen por 6-4 y 6-2, en un partido en el que tuvo que superar adversidades inesperadas, físicas y de juego. Al dia siguiente fue cuando saltaron las alarmas puesto que Alcaraz tuvo que despedirse abruptamente del torneo que se disputa en Barcelona. El español no tenía que medirse hasta el jueves 16 al checo Tomas Machac, pero ya a mediodia del miércoles llegaron los primeros inidicios preocupantes cuando suspendió el entrenamiento planificado para entonces. "Sentí que me venció la muñeca en un resto y fue poco a poco a más durante el partido. Es una molestia que ya he sentido antes en alguna ocasión y pensaba que no iría a más pero en las pruebas se ve que es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos" explicó Carlos Alcaraz en una conferencia sin preguntas. "Al final tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta para un futuro" reflexionó el número 2 de la ATP. 02.14 min Transcripción completa escucharla Bueno, muy buenas a todos. Lo primero de todo es la verdad que es raro y difícil sentarme sentarme aquí por segunda vez, porque ya lo he hecho previamente, y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Como ya pudisteis ver todos ayer en el.. partido pues sentí después de un resto sentí que bueno me venció la muñeca y empecé a sentir una molestia que poco a poco en el partido fue yendo.. a más. Como ya dije ayer, me remito a mis palabras, es una.. situación que yo creía que ya había sentido previamente y que no iba a ir a más, que era simplemente molestias de exigencia de toda la semana, pero visto las pruebas de hoy es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos y la verdad que como ya he dicho al final tengo que escuchar a mi cuerpo escuchar lo que lo que me viene mejor y que no me repercuta luego para un futuro y por eso el hecho de tener que borrarme de este torneo que para mí siempre ha sido un torneo excepcional un torneo maravilloso un torneo súper torneo maravilloso un torneo súper súper especial y yo creo que bueno especial y yo creo que personalmente nunca me gusta borrarme de personalmente nunca me gusta borrarme de ningún torneo pero yo creo que ningún torneo, pero yo creo que es especial de este. especial de este así que Así que pues con.. posee con con mucha con mucha tristeza tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes lo antes posible con mi equipo con los doctores, con el fisio y intentar estar lo más sano posible, lo antes posible para los contornos que tengo en un futuro. Así que bueno, esperemos o espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible Alcaraz anuncia su retirada del Godó: "Tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta para un futuro" Precisamente, el viernes 17, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Carlos Alcaraz anunció que no podría disputar el Mutua Madrid Open por lesión. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha expresado el medallista olímpico. ““