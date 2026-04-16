Rafa Jódar acapara los elogios del mundo del tenis ante sus primeros cuartos en el circuito

Rafa Jódar, de 19 años, es la gran revelación del tenis en 2026 y este viernes afronta en el Conde de Godó sus primeros cuartos de final en el circuito ATP. Su crecimiento meteórico no ha pasado desapercibido y referentes de este deporte coinciden en señalar que su techo está muy arriba.

Uno de los que mejor conoce su evolución es Carlos Alcaraz, que en las tres últimas temporadas ha compartido entrenamientos con él antes de su salto definitivo. "Desde [el Open de] Australia hasta ahora lo que ha conseguido ha sido impresionante", explicó el murciano esta semana en Barcelona.

Alcaraz destacó no solo su nivel, sino también su carácter: "Se le ve un chico excepcional tanto dentro como fuera de la pista, con unos valores increíbles y sobre todo muy tranquilo fuera de pista".

También desde la organización del Barcelona Open llegan elogios contundentes. Tommy Robredo, director del torneo ATP 500, no tiene dudas sobre su proyección: "Va a llegar muy arriba. Cuando lo ves jugar se ve la diferencia con muchos jugadores". El extenista catalán ha puesto este mismo jueves el acento en un aspecto clave para entender su progresión: "Esa humildad le va a ayudar a poder ir mejorando día a día los aspectos que él crea que tiene que mejorar".

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El boom de Jódar va a acompañado además de la emergencia de otros jóvenes talentos nacionales como Martín Landaluce. Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis, contextualiza este momento: "Después de Rafa Nadal, el mejor deportista de la historia, no era sencillo que pudiera haber relevo... Carlos [Alcaraz] tiene ya siete Grand Slams con solo 22 años... Y ahora tenemos la irrupción de unos jóvenes que venían haciéndolo muy bien y que han explotado muy rápido", ha comentado el dirigente a TVE.

"Entrar en el top-100 es como si te toca la lotería", subrayó sobre el logro ya alcanzado por el madrileño, que ya ronda el número 50 del mundo.

Incluso voces autorizadas como la de Toni Nadal han analizado su juego en los últimos días. En declaraciones a Radioestadio Noche de Onda Cero, el técnico balear destacó su potencia y visión de juego: "Creo que le pega casi más fuerte que Alcaraz. Tiene un drive que es demoledor. Además es muy valiente, ataca todo el tiempo. Creo que le vamos a ver muy pronto arriba del todo". No obstante, también le puso algunos deberes en la pista: "Todavía no le veo para luchar con Alcaraz y [Jannik] Sinner. Creo que tiene que mejorar un poco el desplazamiento, sobre todo en la parte del revés".

Mientras crecen los elogios, Jódar sigue respondiendo sobre la pista y después de superar sin grandes problemas en el Godó a Jaume Munar y a Ugo Carabelli, este viernes le espera Cameron Norrie, ex top-10. Será la segunda vez en menos de dos meses que se enfrenten, y en el primero en Acapulco ya ganó el español.

El duelo, que se disputará en la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona, medirá por primera vez a ambos sobre tierra batida. Para Jódar, será una nueva oportunidad de confirmar que su nombre ya forma parte del presente del tenis… y no solo de su futuro.