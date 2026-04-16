Roberto Bautista anuncia su retirada a final de 2026: "Quiero disfrutar de cada torneo de forma diferente"

El veterano tenista español Roberto Bautista Agut ha anunciado este jueves que dejará las pistas una vez que termine esta temporada 2026, poniendo fin a una carrera en la que se codeó con los mejores y con, hasta el momento, un total de 12 títulos y una Copa Davis con España.

El castellonense dio a conocer este próximo adiós coincidiendo su 38 cumpleaños del pasado martes y con el que cerrará un ciclo de 21 años en el circuito profesional, "toda una vida dedicada al tenis" y "marcada por el esfuerzo diario, la constancia silenciosa y una pasión inquebrantable por competir", según indicaron desde su departamento de prensa, que recalcó que el española dejará "un estilo personal, donde su compromiso, humildad y perseverancia han sido sus señas de identidad".

"He vivido mi sueño durante muchos años y he dado todo lo que tenía en cada entrenamiento y en cada partido, y ahora ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar de cada torneo de forma diferente y de cerrar esta etapa con mucha gratitud a todo lo que me ha dado el tenis", señaló Bautista.