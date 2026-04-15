Rafa Jódar, promesa emergente y único superviviente del tenis español en el Conde de Godó 2026

Casi dos años después volvió a escucharse en el RCT Barcelona 1899 el grito 'Vamos Rafa', en esta ocasión gracias a Rafa Jódar, la nueva promesa y único superviviente del tenis español en el Trofeo Conde de Godó tras la retirada de Carlos Alcaraz por una lesión en la muñeca.

La victoria del tenista madrileño ante el argentino Ugo Carabelli en los octavos de final del Godó por un doble 6-3 ha confirmado la vertiginosa ascensión de la nueva perla del tenis español desde el puesto 911 de la clasificación ATP hasta el Top-50 con tan solo 19 años, lo que le convierte en la gran atracción de los aficionados españoles del torneo barcelonés.

Jódar se ha convertido además en el noveno tenista español en alcanzar la ronda de cuartos de final con menos de 20 años, eliminatoria que le medirá al ganador del encuentro de octavos de final entre el británico Cameron Norrie y el estadounidense Ethan Quinn.

Sea quien sea su rival en cuartos de final, Jódar ya sabe lo que es ganar a ambos, ya que venció a Ethan Quinn en la segunda ronda del ATP 250 de Delray Beach (6-2 y 6-3) a mediados del pasado mes de febrero, y al británico Cameron Norrie en el ATP 500 de Acapulco por 6-3 y 6-2 a finales del mismo mes de febrero.