Rafa Jódar, promesa emergente y único superviviente del tenis español en el Conde de Godó 2026
- El tenista de 19 años se asegura el Top-50 tras su victoria ante el argentino Carabelli en octavos de final por un doble 6-3
- En directo: Trofeo Conde de Godó, del 11 al 19 de abril en Teledeporte y RTVE Play
Casi dos años después volvió a escucharse en el RCT Barcelona 1899 el grito 'Vamos Rafa', en esta ocasión gracias a Rafa Jódar, la nueva promesa y único superviviente del tenis español en el Trofeo Conde de Godó tras la retirada de Carlos Alcaraz por una lesión en la muñeca.
La victoria del tenista madrileño ante el argentino Ugo Carabelli en los octavos de final del Godó por un doble 6-3 ha confirmado la vertiginosa ascensión de la nueva perla del tenis español desde el puesto 911 de la clasificación ATP hasta el Top-50 con tan solo 19 años, lo que le convierte en la gran atracción de los aficionados españoles del torneo barcelonés.
Jódar se ha convertido además en el noveno tenista español en alcanzar la ronda de cuartos de final con menos de 20 años, eliminatoria que le medirá al ganador del encuentro de octavos de final entre el británico Cameron Norrie y el estadounidense Ethan Quinn.
Sea quien sea su rival en cuartos de final, Jódar ya sabe lo que es ganar a ambos, ya que venció a Ethan Quinn en la segunda ronda del ATP 250 de Delray Beach (6-2 y 6-3) a mediados del pasado mes de febrero, y al británico Cameron Norrie en el ATP 500 de Acapulco por 6-3 y 6-2 a finales del mismo mes de febrero.
Ascenso meteórico
Ya avisó de sus intenciones Jódar el pasado lunes tras su contundente victoria ante el mallorquín Jaume Munar (6-1 y 6-2), como ya había avistado su salto a la élite profesional en 2024 tras ganar el US Open Júnior, salto que confirmó el pasado 5 de abril cuando ganó su primer torneo ATP, el 250 de Marrakech tras imponerse al argentino Marco Trungelliti en la final por 6-3 y 6-2.
La casualidad ha querido que el presente y futuro del tenis español hayan sido protagonistas en una misma jornada, ya que a la misma hora en la que Jódar certificaba su pase a los cuartos de final, Carlos Alcaraz, el gran favorito anunciaba su abandono del torneo, justo unas horas depués de que el murciano elogiara la calidad de Rafa Jódar.
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El Rafa Jódar que creció entre raquetas -su padre Rafa Jódar tambíen ha sido tenista- viendo por la tele las gesta de Rafa Nadal ha acaparado definitvamente todos los focos de un torneo como el Conde de Godó, donde Nadal sumó nada más y nada menos que 12 títulos, algo con lo que, a buen seguro, sueña el nuevo Rafa del tenis español.