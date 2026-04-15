Carlos Alcaraz anuncia su retirada del Torneo Conde de Godó por sus molestias en la muñeca

Carlos Alcaraz ha tenido que despedirse abruptamente del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó 2026. Después de ganar el martes su partido ante Otto Virtanen a pesar de tener que ser atendido durante el mismo por un fisioterapeuta, esta tarde ha convocado una rueda de prensa para anunciar su retirada del torneo.

"Sentí que me venció la muñeca en un resto y fue poco a poco a más durante el partido. Es una molestia que ya he sentido antes en alguna ocasión y pensaba que no iría a más pero en las pruebas se ve que es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos" ha explicado el tenista murciano.

Alcaraz no debía competir hasta la tarde del jueves, cuando estaba previsto que se midiese con el checo Tomas Machac, pero ya a mediodía del miércoles llegaron los primeros inidicios preocupantes cuando suspendió el entrenamiento planificado para entonces.

Las malas noticias se confirmaron del todo unas horas más tarde: "Al final tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta para un futuro" ha reflexionado el número 2 de la ATP en una conferencia sin preguntas, en la que no ha habido ninguna referencia a su presencia o no en el Mutua Madrid Open que empieza la próxima semana y que se perdió el año pasado, justo después de llegar a la final del Godó y perderla ante Holger Rune, en un partido en el que a partir del segundo set ya se dejó notar la lesión en el abductor del muslo derecho que le obligó a parar las siguientes semanas.

"Personalmente no me gusta borrarme de ningún torneo y menos de uno como este, que para mí ha sido siempre excepcional, maravilloso y superespecial", ha añadido Alcaraz. Sobre su futuro más inmediato no ha dado ningún plazo concreto: "Tengo que volver a casa con mucha tristeza y empezar la recuperación lo antes posible con el equipo, los doctores y el fisio para intentar estar lo más sano posible cuantos antes se pueda de cara a los torneos que tengo en un futuro"

Alcaraz llegó a Barcelona tras perder el pasado domingo la condición de nº1 del mundo a manos de Jannik Sinner, quien le derrotó ese día en la final del Masters 1000 de Montecarlo, pero tenía la posibilidad, ahora perdida, de recuperar esa posición si esta semana se iba de la Ciudad Condal como vencedor de esta edición del torneo.