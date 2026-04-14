Alcaraz corta las alas de Virtanen y arranca su Godó con una trabajada victoria

Debut más complicado de lo esperado para Carlos Alcaraz en el Conde de Godó 2026, donde se ha impuesto al finlandés Otto Virtanen por 6-4 y 6-2, en un partido en el que tuvo que superar adversidades inesperadas, físicas y de juego.

En un clásico partido de primera ronda, el número dos del mundo tardó en encontrarse cómodo en la tierra batida del Real Club de Tenis de Barcelona, donde Virtanen aprovechó el momento para poner en aprietos a Alcaraz.

En un extraño primer set para lo que nos tiene acostumbrados Alcaraz, falto de ritmo, se vivió un duelo igualado en el que el tenista español acusó problemas físicos. Alcaraz tuvo que ser atendido por el fisioterapeuta por dolores en su antebrazo derecho.

Para entonces el tenista español mandaba 5-4 en una primera manga con un exceso de errores forzados (32 en todo el partido) y un muy buen hacer de un Virtanen, número 130 de la ATP y procedente de la fase previa, que se vio ante una posibilidad irrepetible de poder lucharle un partido a uno de los gigantes del tenis actual. Para hacerlo, lució un potente servicio (hasta 225 km/h) y un resto a la altura del momento.