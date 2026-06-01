El ultraderechista De la Espriella queda primero en las elecciones presidenciales en Colombia y disputará la segunda vuelta con Cepeda

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, va primero en el preconteo de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia, con el 43,7 0% de los votos (10.286.961) seguido de cerca por el aspirante izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, con el 40,93, % (9.634.793), con el 99,21 % de los sufragios escrutados.

Muy detrás de ellos, estaría la tercera favorita, la candidata de extrema derecha Paloma Valencia, del Centro Democrático, y con 6,92 % de los votos (1.628.714).

Estos datos indican que habrá una segunda vuelta, que se celebrará el 21 de junio, ya que ninguno de los candidatos ha logrado más del 50 % de los votos.

De la Espriella sorprende quedando primero De esta forma De la Espriella da la sorpresa al quedar primero en esta primera ronda, ya que las principales encuestas daban como ganador de la jornada a Cepeda, mientras que el segundo puesto se lo disputaban, según los sondeos, el líder de Defensores de la Patria y Valencia, que pertenece al partido del expresidente Álvaro Uribe. Abogado de profesión, De la Espriella, de 47 años, se presenta como una especie de Bukele colombiano, que empezó en política hace dos años cuando se postuló para las presidenciales. Su campaña ha girado en torno a la seguridad y la lucha contra la corrupción, y aboga por la mano dura. En sus mítines y actos de campaña ha aparecido detrás de cristales blindados. Una de sus propuestas es la creación de 10 megaprisiones, siguiendo la estela de Nayib Bukele en El Salvador, de quien se declara admirador. Es enemigo declarado de la estrategia de Paz Total, y propone un enfoque militarizado para combatir el narcotráfico. Ha prometido bombardear narcocultivos y hundir lanchas que transporten cocaína. También son sus referentes son Donald Trump y Javier Milei, hasta el punto de que con el presidente argentino comparte su visión de reducir el tamaño del Estado "hasta en un 40%"; promete destinar más recursos a salud y educación y ha defendido subsidios para madres cuidadoras y programas de formación tecnológica para jóvenes.

Cepeda, el continuismo de izquierdas Su rival en la segunda vuelta, Cepeda, de 63 años, ha sido el gran candidato de la izquierda en estos comicios y símbolo del continuismo con Petro. Antes de iniciar su carrera política, estuvo involucrado en movimientos de defensa de los derechos humanos y búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de Estado. En 2009 fue elegido para el Congreso y en 2014, obtuvo su escaño como senador. Desde el Senado se ha convertido en una de las voces más destacadas de la izquierda colombiana y es conocido por su rol en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También se convirtió en una de las más prominentes voces opositoras a Álvaro Uribe, destacando su implicación en el juicio al expresidente por manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado por el propio Cepeda de vínculos con paramilitares. Firme defensor de la estrategia de Paz Total de Petro, Cepeda quiere promover una "paz con justicia social" en la que se aborden las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la desigualdad. En su programa de gobierno –que es más bien un compendio de discursos e intervenciones en distintos encuentros en los que Cepeda dibuja su idea de país– el candidato del Pacto Histórico dice que tras el "primer gobierno de cambio" es necesario avanzar hacia una segunda etapa y habla de "revoluciones democráticas".