Los colombianos votan en unas elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Gustavo Petro

Las elecciones presidenciales de Colombia han arrancado este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro.

Las urnas se han abierto a las ocho de la mañana y permanecerán abiertas durante ocho horas, hasta las cuatro de la tarde, cuando comenzará el escrutinio de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional.

Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, han encabezado el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Petro ha invitado a todos los colombianos a votar porque en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia". "Se define el destino de cada uno de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", ha dicho el presidente.

Petro deposita su voto en un colegio electoral en Bogotá. Luis ACOSTA/AFP