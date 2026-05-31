Los colombianos votan en unas elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Gustavo Petro
- Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario
- Los colombianos podrán escoger entre once candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030
Las elecciones presidenciales de Colombia han arrancado este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro.
Las urnas se han abierto a las ocho de la mañana y permanecerán abiertas durante ocho horas, hasta las cuatro de la tarde, cuando comenzará el escrutinio de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional.
Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, han encabezado el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.
Petro ha invitado a todos los colombianos a votar porque en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia". "Se define el destino de cada uno de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", ha dicho el presidente.
Un total de 118.346 mesas de votación instaladas en 13.489 puestos
La Registraduría Nacional ha instalado en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en rurales. "Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas", ha dicho Penagos.
Los colombianos podrán escoger entre once candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030, que se iniciará el próximo 7 de agosto.
Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.
Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos más votados.