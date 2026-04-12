Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo hoy la final del Masters 1000 de Montecarlo

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la gran final del Masters 1000 de Montecarlo que se disputa este domingo a partir de las 15:00 horas peninsulares en la pista central Rainiero III del complejo monegasco.

La final de finales en cualquier torneo de la actual generación del tenis mundial, aunque será la primera ocasión que se ven las caras en lo que va de año. El número uno del mundo, el español Alcaraz, contra el número dos, el italiano Sinner, en un duelo que se ha repetido en 16 ocasiones con anterioridad. El balance es netamente superior al tenista murciano con un 10-6, quien además no pierde contra su gran rival en arcilla desde la final del Abierto de Umag (Croacia) en 2022, un torneo categoría ATP 250. Alcaraz ha igualado a Sinner con su 66ª semana al frente del ranking mundial y en este partido se juegan ser nº1 el próximo lunes. Quien gane iniciará su semana 67.

Este de Mónaco es uno de categoría Masters 1000, donde en las finales domina Carlitos con sendas victorias en las finales del año pasado de Roma y Cincinnati. Anteriormente se habían enfrentado en otras rondas, dado que hasta que no empezaron a alternarse en los dos primeros puestos de la ATP los sorteos podían cruzar sus caminos antes de las finales. Así pasó en 2021 con su primer enfrentamiento en dieciseisavos del Masters 1000 de París-Bercy, donde Alcaraz empezó a desnivelar la balanza.

En el actual torneo de Montecarlo llegan después de haber dejado en la cuneta, por parte del español, al argentino Sebastián Báez, al compatriota de este Tomás Martín Etcheverry, cediendo su único set (6-1, 4-6 y 6-3), al kazajo Alexander Bublik y al tenista local Valentin Vacherot, quien previamente había dado la sorpresa ante Alex de Miñaur. Por su parte, Sinner ha tenido un camino no menos complicado frente al francés Ugo Humbert, el checo Thomas Machac, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo.