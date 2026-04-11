Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot, en directo hoy la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz está a tan solo un escollo de meterse en una nueva final de Masters 1000. Su rival es Valentin Vacherot, tenista local que está siendo una de las sorpresas del circuito en los últimos meses. Sigue aquí minuto a minuto el partido de semifinales del M1000 de Montecarlo.

En directo Alcaraz - Vacherot | Masters 1000 Montecarlo

Alcaraz sigue en su lucha (complicada) de mantener el número 1 mundial, ya que Sinner está sumando muchos puntos respecto al año pasado, ya que se perdió esta gira de tierra hasta Roland Garros por una sanción por usar una sustancia prohibida. Alcaraz, que sumó este torneo en 2025, además de una final en Barcelona, defiende 1500 puntos.

El español, que batió de forma muy sencilla a Bublik en cuartos de final (6-3, 6-0), se enfrenta ahora al tenista local Valentin Vacherot, que dio la sorpresa ganando al australiano Alex de Minaur en un tipo de pista que en principio no beneficiaba a Vacherot. Ahora quiere seguir con su semana de cuento en casa ganando el número 1.

Carlos Alcaraz llega a estas semifinales tras vencer a dos argentinos antes de su enfrentamiento con Bublik. Primero cayó Sebastián Baéz, quien no tuvo ninguna opción con el murciano, viéndose superado en todo momento (6-1, 6-3). Más problemas le puso en octavos de final Tomás Martín Etcheverry, el único tenista hasta el momento capaz de ganar un set a Alcaraz. Pese a ello, finalmente sucumbió en un partido que duró cerca dos horas y media (6-1, 4-6, 6-3).

Por su parte, Vacherot ha llegado a esta semifinal tras superar un cuadro muy difícil. Primero batió a Cerúndolo, luego a Musetti, en cuartos de final al polaco Hurkacz y en semifinal tiene el más difícil todavía.