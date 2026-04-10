Carlos Alcaraz - Alexander Bublik, en directo hoy los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz se mide este viernes en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo al kazajo Alexander Bublik, en su intento por seguir acumulando victorias y colarse en la antesala de la final del primer torneo de tierra batida de la temporada. Puedes seguir la narración al minuto aquí.

En directo Alcaraz - Bublik | Masters 1000 Montecarlo

El tenista español y número uno del mundo de la ATP venció en octavos al argentino Tomás Martín Etcheverry en tres sets, en un duelo más apretado de lo esperado, (6-1 y 4-6 y 6-3). Con este triunfo, Alcaraz ha ganado 17 de los 18 partidos que ha disputado contra jugadores de esa nacionalidad.

Tras el difícil partido ante Etcheverry, el tenista de El Palmar explicó que su trabajo para estar positivo mentalmente durante los partidos.

"Estoy trabajando en ello. Cuando era más joven, gritaba, tiraba la raqueta, metía pensamientos negativos durante uno o dos juegos. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener la mente positiva. Cuanto más estás positivo mentalmente, más rápido vas a dar la vuelta a la situación. Trato de entender lo que pasa y hacerlo mejor. El objetivo es hacerlo todo el partido", apuntó Alcaraz.

El número uno del mundo se medirá ahora con un Alexander Bublik quien dijo recientemente que tanto Alcaraz como Jannik Sinner son invencibles en 'Grand Slam'.

"Hemos jugado las últimas nueve finales, pero no me siento invencible. Jugadores como Bublik, que digan eso, ayudan a la confianza, alguien que entiende el juego bien. Pero no estoy de acuerdo con que no pueda perder un partido de 'Grand Slam'", sentenció.

Ahora, Alcaraz tendrá que medirse a kazajo en los cuartos de final para seguir adelante en su lucha con Sinner por el 'número uno' mundial.