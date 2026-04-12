Alcaraz y Sinner se juegan el Masters 1000 de Montecarlo y el número uno mundial en su primer duelo de 2026

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan este domingo en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Los dos mejores tenistas se enfrentan por primera vez en lo que va de año. Será una pelea no sólo por el título, sino por empezar la semana que viene como número uno del mundo. En ambos casos es el español el que defiende su posición de privilegio.

Alcaraz igualó con el italiano el pasado lunes con 66 semanas al frente del ranking ATP; ambos ocupan el duodécimo lugar histórico de números uno. El que gane iniciará del 13-19 de abril su semana 67 al frente de la clasificación.

Sinner terminó el año pasado llevándose las ATP Finals frente al murciano. Supuso su sexta victoria en el balance particular, que domina Alcaraz por 10 en 16 encuentros. El jugador de El Palmar (Murcia) tiene a su favor la superficie, donde se mueve más a gusto que su rival, contra el que no pierde en arcilla desde el torneo ATP 250 de Umag (Croacia) en 2022.

A pesar de la estadística favorable al español, la igualdad entre ambos les convierte en los mejores de su generación. Sinner (24) es dos años mayor que Alcaraz (22), pero ambos se pasaron al circuito profesional el mismo año: en 2018. Desde entonces han acumulado el mismo número de títulos, 26, aunque el transalpino acumula más victorias: 344 frente a 301. El murciano alcanzó la cifra redonda de 300 en cuartos frente a Bublik.

Volviendo a los partidos contra Sinner, Carlitos se adjudicó las finales de sendos Masters 1000 de Roma y Cincinnati el año pasado, por centrar la estadística en torneos de la misma categoría ATP que el actual. Y es que el hecho de alternarse en los dos primeros puestos de la clasificación mundial les da ese privilegio de enfrentarse únicamente en las finales, algo que ocurre desde Pekín 2024.

Con anterioridad, también dentro de la categoría Masters 1000, Alcaraz se impuso en la semifinal de Indian Wells 2024, en la misma ronda y torneo del año anterior, así como en dieciseisavos de París-Bercy del año 2021, en el partido que inauguró la rivalidad. Sinner le ganó en la semifinal del Abierto de Miami de 2023. En estos cinco años se ha visto cómo los partidos entre ambos subían de escalón en el cuadro.

Sin embargo, en lo que va de 2026 esta será la primera ocasión, aunque han llegado a coincidir en distintos torneos. Lo que pasa es que, por alguna razón, uno de los dos ha caído antes de la final, como le ocurrió a Sinner en el Abierto de Australia al perder contra Novak Djokovic. Carlitos le vengó en la final para completar el Grand Slam que le faltaba.