Alcaraz y Sinner se juegan el Masters 1000 de Montecarlo y el número uno mundial en su primer duelo de 2026
- El español, defensor del título, perdería su posición de privilegio en caso de derrota al perder puntos
- Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, final del Masters 1000 de Montecarlo, en vivo a partir de las 15:00 horas
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan este domingo en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Los dos mejores tenistas se enfrentan por primera vez en lo que va de año. Será una pelea no sólo por el título, sino por empezar la semana que viene como número uno del mundo. En ambos casos es el español el que defiende su posición de privilegio.
Alcaraz igualó con el italiano el pasado lunes con 66 semanas al frente del ranking ATP; ambos ocupan el duodécimo lugar histórico de números uno. El que gane iniciará del 13-19 de abril su semana 67 al frente de la clasificación.
Sinner terminó el año pasado llevándose las ATP Finals frente al murciano. Supuso su sexta victoria en el balance particular, que domina Alcaraz por 10 en 16 encuentros. El jugador de El Palmar (Murcia) tiene a su favor la superficie, donde se mueve más a gusto que su rival, contra el que no pierde en arcilla desde el torneo ATP 250 de Umag (Croacia) en 2022.
A pesar de la estadística favorable al español, la igualdad entre ambos les convierte en los mejores de su generación. Sinner (24) es dos años mayor que Alcaraz (22), pero ambos se pasaron al circuito profesional el mismo año: en 2018. Desde entonces han acumulado el mismo número de títulos, 26, aunque el transalpino acumula más victorias: 344 frente a 301. El murciano alcanzó la cifra redonda de 300 en cuartos frente a Bublik.
Volviendo a los partidos contra Sinner, Carlitos se adjudicó las finales de sendos Masters 1000 de Roma y Cincinnati el año pasado, por centrar la estadística en torneos de la misma categoría ATP que el actual. Y es que el hecho de alternarse en los dos primeros puestos de la clasificación mundial les da ese privilegio de enfrentarse únicamente en las finales, algo que ocurre desde Pekín 2024.
Con anterioridad, también dentro de la categoría Masters 1000, Alcaraz se impuso en la semifinal de Indian Wells 2024, en la misma ronda y torneo del año anterior, así como en dieciseisavos de París-Bercy del año 2021, en el partido que inauguró la rivalidad. Sinner le ganó en la semifinal del Abierto de Miami de 2023. En estos cinco años se ha visto cómo los partidos entre ambos subían de escalón en el cuadro.
Sin embargo, en lo que va de 2026 esta será la primera ocasión, aunque han llegado a coincidir en distintos torneos. Lo que pasa es que, por alguna razón, uno de los dos ha caído antes de la final, como le ocurrió a Sinner en el Abierto de Australia al perder contra Novak Djokovic. Carlitos le vengó en la final para completar el Grand Slam que le faltaba.
Alcaraz vs Sinner, dominio absoluto del tenis mundial
Ahí surge otro dato a tener en cuenta, que destaca el periodista Alexis Martín-Tamayo, 'Mister Chip' en redes sociales: contando desde Roland Garros 2024, que ganó Alcaraz, han sido un total de 20 torneos consecutivos que ha ganado alguno de los dos, siempre y cuando se cumpla la condición de tener a los dos en el cuadro principal.
Supone un reflejo de la autoridad aplastante que ejercen sobre el resto del panorama tenístico mundial. No hay un 'Big Three' como en la época de Rafa Nadal, Djokovic y Roger Federer. Están ellos dos y el resto. Ni siquiera el bajón de nivel de uno de los dos estropea la estadística de Mister Chip. Así ha ocurrido este año en la gira americana, donde Alcaraz no logró alcanzar final ni en Indian Wells ni en Miami; en ambos ganó Sinner.
Esa crisis de resultados ha quedado atrás para el español, que en lo que va de semana en Montecarlo ha vuelto a su mejor nivel, superando incluso algunas lagunas como al ceder un set frente al argentino Etcheverry. En su siguiente partido, contra el kazajo Bublik, mostró una versión arrolladora para endosarle un 6-0 en el segundo y definitivo set.
Luego en semifinales le tocó el monegasco Vacherot, con lo que supone de trampa tener que doblegar a un tenista local. Que se lo pregunten al australiano Alex de Miñaur. Sinner ha tenido un camino a simple vista más complicado, con rivales como el francés Humbert, el checo Machac, el canadiense Auger-Aliassime y en semifinales el alemán Alexander Zverev.
Zverev ocupa el tercer escalón en el ranking mundial, un tenista a priori mejor adaptado a la tierra batida que Sinner, y acabó siendo un juguete en manos del de San Cándido (Italia) por un claro 6-1 y 6-4. Contra Alcaraz en la final no lo tendrá tan fácil.