Alcaraz, eliminado en tercera ronda del Miami Open ante Korda
- El tenista español cae ante Korda por 6-3, 5-7 y 6-4 en 2 horas y 17 minutos de juego
RTVE.es / EFE
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, ha caído eliminado en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami a manos del tenista local Sebastian Korda, número 36 del ranking, quien estuvo sublime en todas las facetas del juego.
Korda venció por 6-3, 5-7 y 6-4 al español en 2 horas y 17 minutos de juego. Alcaraz rompió al estadounidense en el segundo set cuando sacaba para ganar, pero no fue capaz de repetirlo en la tercera manga.
El número 1 no guardará buen recuerdo de sus dos últimas actuaciones Miami, después de que el año pasado perdiese en su debut en el torneo contra el belga David Goffin.