El mejor Medvedev aparece para dejar sin final de Indian Wells a Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se quedó a las puertas de su tercera final en el Masters 1.000 de Indian Wells, al caer eliminado este sábado en semifinales por el ruso Daniil Medvedev (n.11). Medvedev doblegó a Alcaraz, que además perdió su invicto de 2026, por 6-3 y 7-6(3) en 1 hora y 37 minutos.

El ruso no había podido vencer al murciano desde la semifinal del Abierto de Estados Unidos 2023, donde también brilló con un nivel soberbio. Alcaraz se había impuesto en los cuatro duelos siguientes, incluida la final de Indian Wells en 2024.

Medvedev se medirá este domingo en la final con Jannik Sinner (n.2), evitando así que el italiano y Alcaraz se enfrenten por primera vez este 2026.

Alcaraz pierde el invicto El español nunca se sintió cómodo sobre la abrasante pista de Indian Wells. Medvedev pronto lo puso en aprietos y, en el segundo juego con Alcaraz al saque, ya se anotó su primer 'break' para el 3-1. Alcaraz perdió la zapatilla en su siguiente juego con 0-30, en un momento de crisis en el que no encontraba respuestas a Medvedev, al que le entraba todo. Alcaraz terminó salvando el juego, pero el ruso se llevó esa primera manga por 6-3. Medvedev, un jugador irregular capaz de lo mejor y lo peor, mostró hoy un tenis al nivel que lo llevó a coronarse en Nueva York en 2021 frente a Novak Djokovic o a alcanzar esa misma final en 2023, vengada por el serbio. A su sólido y ya conocido juego defensivo, en Indian Wells le añadió agresividad, con golpes profundos e incluso respondiendo a las voleas imposibles de Alcaraz. No era flor de un día, este 2026 el ruso venía de coronarse en los 500 de Brisbane y Dubái.

Medvedev resiste al intento de Alcaraz Tras no disponer ni de una sola bola de 'break' en el primer set, Alcaraz rompió el servicio de Medvedev pronto en la segunda manga, un juego con el que se puso 3-1 y al saque. Pero el ruso no le dejó consolidarlo. Se puso 15-40 y aprovechó la primera bola de 'break' para igualar el partido. El calor pasó factura a Alcaraz, que se veía agotado, sin aire. Con 4-4 y 40-40, recibió un aviso del juez de silla por exceder los 25 segundos permitidos para sacar. El murciano necesitaba un respiro. Ganó su juego para el 5-4 y dispuso, al resto, de dos bolas de set que Medvedev salvó. El murciano y el ruso acabaron en un 'tie-break' que iba a decidir el destino del partido.