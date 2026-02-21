Alcaraz, campeón en Doha arrasando a Fils en apenas 50 minutos de final

Carlos Alcaraz es el campeón del ATP 500 de Doha -estrena palmarés en la capital de Catar- tras arrasar al francés Arthur Fils en una final que apenas duró 50 minutos y en la que se impuso por 6-2 y 6-1. El de El Palmar fue el mejor en todo sobre la superficie rápida de la pista central del Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Es el vigésimo sexto título profesional del murciano, número 1 del mundo, y el segundo de un año 2026 que por ahora no puede ser más victorioso para él.

Primera vez de Alcaraz como 'veterano' Era la primera final que Alcaraz, a sus 22 años, afrontaba ante un rival menor que él, un Arthur Fils que, a sus 21, llegaba a Doha siendo el jugador número 40 del ranking -su tope es el decimocuarto puesto de abril de 2025-. El francés se había enfrentado dos veces al español en el circuito y en ambas el triunfo se lo llevó Carlos el pasado curso -4-6, 7-5 y 6-3 en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y 6-2 y 6-4 en las semifinales del ATP 500 de Barcelona-. La final la comenzó el pupilo de Samuel López de la mejor manera, con un 'break', y siguió con su servicio ganado en blanco. A las primeras de cambio ya le enseñó a su adversario sus intenciones. El talento de Bondoufle sumó en el tercer juego pero continuó yendo a remolque porque Alcaraz dominó con la derecha y con el servicio -dos aces hasta el 3-1-. Además, el jugador de El Palmar siguió amenazando al resto y se anotó su segunda ruptura ante un errático rival también porque le forzó a serlo. El set avanzó rápido y el 5-1 llegó también sin ninguna concesión por parte del líder de la ATP. Aunque el tenista entrenado por el croata Goran Ivanisevic rompió la racha y lo hizo con su servicio en blanco la resolución de esta manga llegaría a continuación. Con ambos dando espectáculo se impuso la mayor fiabilidad del español, que remató el parcial con un saque que su oponente no acertó a devolver. La mitad del trabajo la tenía hecha tras 27 minutos de superioridad.

El segundo, la misma historia del primero Y fue a por la otra mitad. El segundo set comenzó como el primero y obtuvo la ruptura y además en cuatro puntos y continuó también del mismo modo. Al saque logró otros cuatro, dos de ellos 'aces', para el 2-0. Entre el final de una manga y el inicio de la segunda fueron 10 puntos consecutivos para Carlos, quien no se paró y fue a por la sentencia. Un revés paralelo le dio el tercer juego, su cuarto 'break' en el partido, y Fils, desesperado, lo pagó con la raqueta. La golpeó violentamente contra el suelo hasta destrozarla. Golpear, pero de otra forma, es lo que siguió haciendo el número 1 del circuito, quien amplió su renta sin sobresaltos. Fils, con un buen derechazo, se estrenó en la manga y lo quiso celebrar con el público pero parecía más bien un gesto simbólico porque la final tenía dueño y no era precisamente él. Alcaraz, muy seguro en el fondo de la pista y también subiendo a la red, continuó acercándose a su objetivo y el 5-1 fue otro turno de saque de lo más rápido y culminado con el quinto ace de quien ya acariciaba el trofeo. Lo agarró con las dos manos apoyándose en su quinto quiebre, que además remató a su manera. Le adivinó el tiro a Fils en un smash y su derecha fue definitiva. El tremendo 52-24 en el global de puntos en el partido no dejó lugar a dudas de la manifiesta superioridad del campeón.