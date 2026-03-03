Carlos Alcaraz, Aitana Bonmati, Marc Márquez y Kilian Jornet, nominados a los Premios Laureus, otra vez en Madrid

El tenista Carlos Alcaraz, la futbolista Aitana Bonmatí, el piloto de MotoGP Marc Márquez y el 'ultrarunner' Kilian Jornet son los cuatro representantes españoles nominados a los Premios Laureus 2026, que se entregarán el próximo 20 de abril en Madrid por tercer año consecutivo.

Precisamente la capital de España ha sido el escenario para dar a conocer la lista de nominados y la presentación de la ceremonia, que tendrá lugar en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

Alcaraz y Márquez compiten entre sí como Mejor Deportista del año en categoría masculina, mientras que Bonmatí lo hace en la categoría femenina. Jornet lo hará en la categoría de Deportista de Acción por el reto de subir 72 cimas de más de 4.200 metros en bicicleta y a pie. Sus rivales son el ciclista Tom Pidcock, la 'rider' Chloe Kim, la 'skater' Rayssa Leal, el surfista brasileño Yago Dora y la surfista australiana Molly Pickburn son los otros candidatos.

Los rivales de los españoles en categoría masculina son el atleta sueco Armand 'Mondo' Duplantis, que aspira a renovar el del año pasado, el ciclista esloveno Tadej Pogacar, el futbolista francés Ousmane Dembélé y el tenista italiano Jannik Sinner. Tanto Alcaraz como Márquez fueron ganadores en su momento del premio al Deportista Revelación del año.

Por su parte, Bonmatí aspira a su segundo Laureus tras ser nominada tres años consecutivos y ganarlo en 2024. Tendrá como rivales a la keniata Faith Kipyegon y las estadounidenses Sydney McLaughin-Levrone y Melissa Jefferson-Wooden, todas atletas, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la nadadora estadounidense Katie Ledecky.

Fuera de las aspiraciones de España, para la categoría de Mejor Equipo los nominados son el Paris Saint-Germain francés, y entrenado por el español Luis Enrique, ganador de la Champions League, el equipo McLaren de F1, la selección inglesa femenina de fútbol, que derrotó a España en la final de la Eurocopa, el Equipo de Europa de la Ryder Cup, la selección femenina india de críquet y los Oklahoma City Thunder.

Los candidatos a Deportista Revelación son el futbolista francés Désiré Doue, el tenista brasileño Joao Fonseca, el jugador canadiense de baloncesto Shai Gilgeous-Alexander, el jugador de dardos británico Luke Litter, el piloto británico de F1 Lando Norris y la nadadora china Yu Zidi, mientras que la tenista estadounidense Amanda Anisimova, el ciclista colombiano Egan Bernal, el golfista norirlandés Rory McIlroy, la atleta venezolana Yulimar Rojas, la futbolista inglesa Leah Williamson y el ciclista británico Simon Yates, al de Reaparición.

Por otro lado, en la categoría de Mejor Deportista con Discapacidad, los nominados son el nadador brasileño Gabriel Araújo, el nadador italiano Simone Baarlam, la atleta suiza Catherine Debrunner, la jugadora estadounidense de hockey sobre hielo Kesley DiClaudio, el nadador checo David Kratochvil y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez. Finalmente, ASD Grupo Sportivo Valanga, Fútbol Más, King's County Tennis League, MindLeaps, Rugby for Good y Transformación Social serán uno de los proyectos reconocidos con el Laureus Sport for Good.