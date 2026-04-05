Rafa Jódar logra su primer título ATP, Dani Mérida lo roza y el futuro del tenis español brilla más que nunca

Tras la marcha de Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco o Feliciano López entre otros, el tenis español no solo se quedó huérfano de una súper estrella como el balear, si no de una clase media-alta que disputase constantemente títulos ATP 500 o ATP 250 y fuesen habituales en las últimas rondas de los Masters 1000. Quizá solo Davidovich ha logrado ese estatus, pero la ausencia de un torneo ATP en sus vitrinas le sigue lastrando.

La 'marcha' de Nadal se solventó rápido con la aparición de Carlos Alcaraz, que con 22 años (aunque lleve tantos en la élite sigue teniendo casi edad de promesas), acumula ya 7 Grand Slams y es candidato a ganar un torneo cada vez que sale a la pista. Sin embargo, ha costado más tiempo hasta ver como otras promesas, con procesos de maduración distintos al de Alcaraz, han llegado para ocupar ese lugar.

Jódar y Landaluce, promesas con potencial Rafa Jódar, a sus 19 años, ha logrado su primer título ATP, algo que jugadores como Alejandro Davidovich o Jaume Munar aún no han conseguido pese a estar cerca en los últimos tiempos. El madrileño, campeón del US Open júnior en 2024, está derribando muros en su paso a profesionales y se ha hecho con su primer título en el ATP 250 de Marrakech tras una semana increíble, en la que ganó la final a Trungelliti (6-3, 6-2) y solo cedió un set en todo el torneo. Siguiendo la 'tradición' española, Jódar se impuso en su primer torneo profesional sobre tierra batida, dando buena cuenta de lo que puede ser en el futuro. La irrupción del tenista español en el panorama nacional es notoria. El año pasado a estas alturas ocupaba el puesto 911 y tras esta victoria está ya en el 'top 70'. Victoria en el Open de Australia, tercera ronda en el Masters 1000 de Miami... de momento todos los pasos del español parecen ir en buena dirección, la de asentarse en la zona alta del ránking ATP. Quien también sobresalió en el último Masters 1000 en tierras estadounidenses fue Martín Landaluce. El tenista español fue el primero de su generación (2006) en alcanzar unos cuartos de final de un torneo de este calado tras victorias contra tenista de mucho nombre como Darderi, Khachanov o Korda, antes de caer contra Lehecka por un ajustado 7-6, 7-5. Pese a las 'prisas' que parece meter el ver a Alcaraz brillar con 22 años, el proceso de adaptación al circuito ATP de jugadores como Jódar (19) o Landaluce (20) es el típico de cualquier jugador que tiene aún su carrera por delante.