El checo Jiri Lehecka frena la aventura de Martín Landaluce en cuartos de final del Abierto de Miami

El tenista checo Jiri Lehecka ha vencido este miércoles al español Martín Landaluce en partido de cuartos de final del Abierto de Miami. El madrileño, último representante de la 'Armada' en el cuadro, ha caído por 7-6 y 7-5 en algo más de dos horas de un duro partido.

El madrileño, de 20 años, alterna aún torneos del circuito profesional con 'challengers' y en este Masters 1000 de Miami se había convertido en el de menor ranking (151) en acceder a octavos en la historia del torneo.

Después de acceder al cuadro principal desde la ronda clasificatoria, fue dejando en la cuneta a rivales de la talla del estadounidense Marcos Giron en primera ronda, el italiano Luciano Darderi (17º cabeza de serie) en segunda, el ruso Karen Khachanov (14º) y el estadounidense Sebastian Korda (32º), verdugo de Carlos Alcaraz, antes de cuartos.

Además, se había convertido en la última opción española tras ir cayendo por el camino el mencionado Alcaraz, Alejandro Davidovich, Rafa Jódar, así como Cristina Bucsa y Paula Badosa en el cuadro femenino.

A pesar de la derrota, el madrileño se va de Cayo Vizcaíno con la cabeza alta después de haber aguantado a un rival como Lehecka sin ceder un solo 'break' hasta ya el final, puesto que el del juego definitivo fue el único de todo el partido.

De hecho, Landaluce aguantó el acoso de Lehecka en el duodécimo juego del segundo set, llegando a salvar tres bolas de partido antes de entregar la cuchara.