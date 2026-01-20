Rafa Jódar derrota al japonés Sakamoto en Australia y logra su primera victoria en un Grand Slam

El español Rafa Jódar venció este martes en cinco sets al japonés Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3) en primera ronda del Open de Australia. El madrileño alargó su sueño y se situó por primera vez en la segunda ronda del cuadro principal de un Grand Slam en su primer año como profesional. En segunda ronda jugará contra el checo Jakub Mensik, que eliminó a otro español, Pablo Carreño.

Jódar debutó en un Grand Slam con victoria. Igual que le ocurrió a Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz cuando echaron a andar en el mundo profesional del tenis.

El madrileño ha iniciado su andadura como profesional en este 2026 tras brillar en diciembre pasado en las Finales Next Gen. Tras superar la fase previa, se introdujo en el torneo de lleno, algo que no había logrado hasta el momento. Sufrió, pero recondujo el encuentro a pesar de la reacción de su rival y logró el triunfo.

Fue un duelo entre dos jóvenes procedentes de la fase de clasificación que apuntan alto. Jódar es el número 150 de la ATP y tiene como objetivo meterse en el 'top 100'. Sakamoto, de 19 años, es el 203º del mundo. Aún así, es prometedor el nipón, tal y como demostró en el pasado Masters 1000 de Shanghai, donde logró acceder y plantar cara al italiano Matteo Arnaldi.

Jódar ha iniciado su andadura con firmeza. Después del buen nivel en Yeda, donde fue el único capaz de ganar al campeón, el estadounidense Learner Tien, acumula tres títulos de torneos challenger y disputó otra final semanas atrás, en Camberra, aunque fue derrotado.

El partido fue de ida y vuelta, como indica el marcador. Tuvo un buen comienzo el español. Salvó un punto de set y se apuntó la manga. Con más autoridad la segunda para obtener una ventaja de 2-0. Pero reaccionó el japonés y el partido se igualó a dos mangas. Pero se recuperó Jódar, competitivo hasta el final. Recuperó el pulso y, tras romper el saque de Sakamoto en el cuarto juego, se hizo fuerte y resistió hasta el final para alcanzar la segunda ronda.