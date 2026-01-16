Alcaraz, sobre el final de su relación profesional con Ferrero: "Era un capítulo de mi vida que tenía que terminar"

Carlos Alcaraz ha hablado este viernes por primera vez de la ruptura profesional con su entrenador Juan Carlos Ferrero, con quien trabajó durante siete años, y ha asegurado que se trató de una "decisión mutua" y que se trataba de "un capítulo que tenía que terminar".

En la previa de su debut en el Abierto de Australia, el murciano ha explicado en una rueda de prensa que la separación fue asumida "con normalidad y agradecimiento", al tiempo que reafirmó su plena confianza en el equipo que le acompaña actualmente.

"Es un capítulo de mi vida cuyo final tenía que llegar ahora. Lo decidimos de esta forma y estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido junto a Juan Carlos. Gracias a él soy el jugador que soy hoy", ha señalado Alcaraz, que ha subrayado que ambos mantienen una buena relación personal tras la ruptura profesional.

El pasado 17 de diciembre, Carlos Alcaraz anunció por sorpresa en sus redes sociales que la relación profesional que mantenía con el alicantino llegaba a su fin después de siete años de grandes éxitos.

"Es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", desvelaba el tenista español en redes sociales.

Una semana después, el propio Juan Carlos Ferrero reconocía en una entrevista en TVE que se sentía "apenado" por la ruptura y desveló que no cerraba la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, algo que parece imposible tras las nuevas declaraciones del que fue su pupilo.

"Es normal sentirse apenado. Creo que es una noticia triste para el mundo del tenis. Creo que éramos un equipo muy unido y al final, por ciertos puntos, no se puede seguir. Estamos todos, creo, un poquito apenados", aseguraba en su entrevista en TVE.