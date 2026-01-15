Alcaraz comenzarÃ¡ su asalto al Open de Australia ante Adam Walton y evita a Sinner hasta una hipotÃ©tica final
- El murciano busca el único Grand Slam que le falta en un cuadro donde podría cruzarse con Zverev
- Paula Badosa debuta ante la kazaja Zarina Diyas y Jessica Bouzas, ante una tenista de la previa
Carlos Alcaraz iniciará ante el australiano Adam Walton el Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam de tenis de 2026, donde el defensor del título, el italiano Jannik Sinner, debutará con el francés Hugo Gaston, tras el sorteo celebrado este jueves en Melbourne para establecer la configuración del torneo.
Alcaraz evitó al italiano Jannick Sinner, que quedó ubicado en la otra parte del cuadro, en el de Novak Djokovic, con el que se encontraría en una hipotética semifinal. El serbio se enfrentará en el primer tramo al español Pedro Martínez. En el camino del murciano, antes de la final, tendría enfrente al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y finalista una vez en Melbourne.
Carlos Alcaraz irrumpe en el intento de lograr el único evento grande que falta en su historial en el choque contra Walton, 79 en el ránking ATP, con el que ya se había enfrentado en junio de 2025 en los Queen's Club Champianships de Londres, donde Alcaraz ganó al australiano por 6-4, 7-6(4).
Por el lado de Alcaraz, una vez superada la primera ronda, apuntan jugadores como el alemán Yannick Hanfmann, el galo Corentin Moutet o Sebastian Korda, el estadounidense Tommy Paul o Alejandro Davidovic en octavos, y Alex de Miñaur, el kazajo Alexander Bublic, o el estadounidense Frances Tiafoe en cuartos. En semifinales, Zverev, Daniil Medvedev o Andrey Rublev.
Por su parte, Jannik Sinner coincide con jugadores como Lorenzo Musetti, el estadounidense Ben Shelton, o su compatriota Taylor Fritz.
En cuanto al resto de españoles, Pablo Carreño se enfrenta al checo Jakub Mensik, mientras que Roberto Bautista ha sido emparejado con el chino Juncheng Shang.
Jaume Munar será el rival del checo Dalibor Svrcina y Alejandro Davidovich iniciará su recorrido con el austríaco Filip Misolic. Carlos Taberner se medirá con el italiano Lorenzo Sonego.
Badosa debuta ante la kazaja Diyas
La española Paula Badosa se medirá a la kazaja Zarina Diyas en la primera ronda del Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam de tenis de 2026, en el que defiende el título femenino la estadounidense Madison Keys.
La número uno del ránking ATP, Aryna Sabalenka, se estrenará con la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, en el número 118, y no se verá las caras con la segunda en la competición, la polaca Iga Swiatek hasta una potencial final.
La bielorrusa, reciente ganadora del torneo de Brisbane, se enfrentará en una hipotética semifinal con la estadounidense Coco Gauff, mientras que la polaca tendría como adversaria en el camino hacia el título a la estadounidense Amanda Anismova.
En cuanto a las españolas, Jessica Bouzas se las verá con una rival de la fase previa y Cristina Bucsa ante la ucraniana Elina Svitolina.
Badosa, una habitual en el Abierto de Australia con siete participaciones, contando la de este año, obtuvo en la edición de 2025 su mejor resultado cuando llegó a semifinales con la propia Sabalenka, contra la que perdió 6-4, 6-2.
Antes del Abierto, la española jugó en los torneos australianos de Brisbane y Adelaida, donde quedó derrotada por la kazaja Elena Rybakina y la checa Marie Bouzkova, respectivamente.
Sabalenka, bielorrusa y actual número 1 del mundo, es una de las grandes protagonistas del circuito femenino y llega al Abierto como una de las favoritas tras una pretemporada muy sólida, donde ha defendido y ganado títulos como el de Brisbane.
Sabalenka ha disputado 8 ediciones del Abierto de Australia incluyendo la actual, donde ha logrado llegar a la final en tres ocasiones y coronarse campeona en 2023 y 2024 y siendo subcampeona en 2025, cuando perdió la final ante la estadounidense Madison Keys