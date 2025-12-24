Juan Carlos Ferrero se muestra "apenado" en TVE y no cierra la puerta a volver a entrenar a Alcaraz en el futuro

Juan Carlos Ferrero, que hasta este mes de diciembre ha sido el entrenador de Carlos Alcaraz, reconoce en TVE sentirse "apenado" por la ruptura y desvela que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano.

"Es normal sentirse apenado. Creo que es una noticia triste para el mundo del tenis. Creo que éramos un equipo muy unido y al final, por ciertos puntos, no se puede seguir. Estamos todos, creo, un poquito apenados", ha confesado

Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, el entrenador valenciano no ha concretado los detalles de la ruptura: "Al final de cada año, siempre se repasa un poquito lo que es el contrato, por si hay ciertas novedades, sobre todo por parte de ellos. Y bueno, al final, pues hubo ciertos puntos en los que no hemos podido ponernos de acuerdo. Obviamente no voy a entrar en detalles, pero bueno, al final ellos piensan que lo mejor eran unos puntos y yo otros y al final no nos hemos puesto de acuerdo", ha explicado.

“No estoy aquí para señalar a nadie“

"La relación es buena con todos. Obviamente, no estoy aquí para señalar a nadie. Siempre ha sido una relación muy buena. Hay que aceptarlo y intentar salir hacia adelante. Aunque me quedo yo creo que con las experiencias, los recuerdos. Creo que hemos vivido una historia muy bonita en la que el bus era un jugador con un potencial impresionante. Y bueno, tanto el equipo como yo hemos sido capaces de sacar esos sueños que tenía dentro de él, sacar a relucir y poder cumplirlos".

El de Ontinyent no ha querido cerrar la puerta a una posible unión contractual en un futuro: "Bueno, creo que cerrar la puerta con la relación que hemos tenido no sería la forma de terminar. Creo que al final hemos vivido algo muy especial, muy bonito. Todo el equipo y el cariño siempre va a estar ahí, aunque no nos pongamos de acuerdo. Otro punto es la amistad. Creo que va a seguir siendo absolutamente la misma. Yo desde aquí le deseo absolutamente un 2026 a él y a todo el equipo con muchos éxitos, que siga creciendo como como jugador, que siempre ha sido el objetivo principal de todos y obviamente pues cerrar la puerta... A mí me gustaría que no fuera así".

Uno de los logros de Ferrero ha sido convertir en tenista profesional a Carlos Alcaraz y ahora prefiere quedarse con ese legado: "Lo vamos a recordar todos con muy buenos ojos. Creo que el legado que se deja es muy bonito y bueno de corazón".

Por último, Ferrero se ha referido al gran objetivo de Carlos Alcaraz y su nuevo equipo, la victoria en el Open de Australia. "Creo que tiene que intentar entrenar con la misma ganas y entrega de siempre y prepararse lo mejor posible para un torneo al que obviamente le tiene muchas ganas. Desde dentro, siempre lo hemos intentado vivir con normalidad y sin demasiada presión. Creo que es lo que tiene que hacer, intentar ir a por ello y ya está", concluyó.