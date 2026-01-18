Alcaraz debuta en el Open de Australia con una cómoda victoria ante el local Adam Walton

Carlos Alcaraz ha comenzado el año y la temporada con una cómoda victoria en el Open de Australia ante el local Adam Walton, del que se ha deshecho en tres sets -6-3, 7-6 (2) y 6-2- en poco más de dos horas de juego sobre la pista dura de Melbourne. El número uno del mundo se enfrentará en segunda ronda con el alemán Yannick Hanfmann, que superó al estadounidense Zachery Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3).

Además del primer partido del año y de la temporada, también ha sido el primero después de la ruptura profesional con Juan Carlos Ferrero que anunció el murciano el pasado mes de diciembre. En rueda antes del duelo, Alcaraz habló por primera vez sobre este hecho y aseguró que su relación personal con ya ex entrenador es buena, pero que era "un capítulo de su vida que tenía que terminar".

No fue sencillo para el murciano el arranque de temporada. Sin rodaje en torneos ATP y con la exhibición en Corea del Sur contra Jannik Sinner como única presencia en pista en este 2026, se topó con un rival rocoso, con desparpajo y sin presión. Sabedor del momento único para disfrutar frente al número uno del mundo. Nada que perder. Mucho que ganar.

Porque Adam Walton, que oscila entre los puestos 70 y 80 del ránking ATP -ahora es el 79- se sostiene con un gran servicio, especialmente efectivo en pista rápida, y por la resistencia que ofrece en los intercambios, especialmente eficaz este domingo por la falta de minutos de competición del murciano. No da sensación de sentir presión.

Sin Juan Carlos Ferrero en el palco, pero con el resto de lo que ha sido su equipo habitual presente, con Samu López al frente como tantas veces, Alcaraz tuvo que emplearse a fondo por momentos, mantener la calma y disponer de paciencia. Sobre todo en el segundo set, cuando perdió su saque por primera vez y, aunque lo recuperó de manera inmediata, tuvo que apurar hasta el tie break para ampliar su ventaja.

Un comienzo complicado Porque en la primera manga todo fue como pensaba. Mantenía el tipo Walton, que ha sido capaz de ganar a jugadores como el ruso Daniil Medvedev y que nunca se fue del partido. Pero Carlos, serio y firme, logró la rotura en el cuarto juego y no perdió el desequilibrio. Tomó la ventaja. Fue luego, en el segundo, cuando tuvo que apretar para evitar la pérdida del set y el alargue del partido. Reaccionó a tiempo y se mantuvo firme. Pero Walton, que únicamente aspiraba a alcanzar la segunda ronda por primera vez e igualar su mejor resultado en un Grand Slam, seguía a rebufo de la iniciativa del número uno del mundo. No se despegó del todo hasta entrado el tercer set. Nunca el australiano ha ido más allá de un segundo tramo. Y en esta, su tercera participación en Melbourne, tampoco fue. Apretó Alcaraz en el sexto juego del tercero, que ganó en blanco, y afrontó el tramo final con mejores sensaciones de las que comenzó y con un lugar en segunda ronda.