Davidovich y Munar avanzan a segunda ronda de Australia y Pedro Martínez cae ante Djokovic

El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido este lunes en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en tres sets al austriaco Filip Misolic (6-2, 6-3, 6-3), misma ronda que ha alcanzado Jaume Munar después de remontar en su debut al checo Dalibor Svrcina (3-6, 6-2, (5)6-7, 7-5, 6-3), mientras que Pedro Martínez no pudo con el serbio Novak Djokovic, ante el que cayó en tres sets (6-3, 6-2, 6-2).

Alejandro Davidovich confirmó la buena dinámica con la que llegaba al Abierto de Australia, después de alcanzar las semifinales del ATP 250 de Adelaida. En primera ronda, no sufrió para vencer en su debut al austriaco Misolic, ante el que fue muy superior y apenas permitió opciones. De hecho, no permitió ninguna rotura en todo el encuentro y fue capaz de quebrar el saque de su rival hasta en cinco ocasiones.

El primer set fue todo una declaración de intenciones con un 3-0 de inicio, una ventaja que aumentaría con un segundo 'break' en el quinto juego. Así, acabaría cerrando el parcial por 6-2. Marcador que le dio confianza para afrontar el segundo, que también se llevaría por diferencia de dos roturas, gracias a sus juegos al resto en el tercer y noveno juego (6-3).

Y para cerrar el triunfo por la vía rápida, en un día en el que el malagueño se fue hasta los 32 golpes ganadores -10 saques directos-, arrancó la tercera manga con determinación y un 3-0 en el marcador. Una brecha en el marcador que haría suficiente gracias a su buen rendimiento con el saque, con el que no concedería ninguna opción de rotura en sus últimos cuatro turnos. Ahora, en segunda ronda, se medirá al estadounidense Reilly Opelka.