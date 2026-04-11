Hora y dónde ver en TV el Trofeo Conde de Godó 2026 de tenis

Con la primera quincena de abril, llega uno de los torneos favoritos para los amantes y las amantes del tenis: el Conde de Godó 2026. El evento de categoría ATP 500 que se celebra en el completo Real Club de Tenis Barcelona celebra su 73 edición desde este lunes 13 hasta el domingo 19 de abril de 2026. El abierto de Barcelona volverá a presentar un cartel lleno de estrellas entre la que destaca el español Carlos Alcaraz. El año pasado, el murciano llegó a la final del invidividual masculino donde se enfrentó Holger Rune. El danés se impuso por un marcador de 7-6 (8-6), 6-2. Para 2026, Alcaraz buscará sumar a su palmarés su tercer trofeo del Conde de Godó.

Holger Rune (d) y Carlos Alcaraz (i), campeón y subcampeón del Conde de Godó 2025 Agencias

Alcaraz busca igualar a los 'mortales' Si Carlos Alcaraz se lleva el torneo igualaría al español Manuel Orantes, al sueco Mats Wilander y al australiano Roy Emerson con tres títulos. Ya solo tendría por delante a Rafael Nadal Parera, con doce. Palabras mayores. Además del murciano, el noruego Casper Ruud, el francés Felix Auger-Aliassime, el australiano Álex de Miñaur y el ruso Andrey Rublev son otros de los candidatos a la victoria en Barcelona, pero no podrá defender el título Holger Rune. Habrá que estar muy atentos a la participación de las dos jóvenes promesas del tenis español: Rafa Jódar y Martín Landaluce. También estarán Alejandro Davidovich y Jaume Munar, dos tensitas muy queridos de la afición española y que suelen dejar partidos espectaculares.