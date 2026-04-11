Hora y dónde ver en TV el Trofeo Conde de Godó 2026 de tenis
- Carlos Alcaraz buscará su tercera corona en la tierra catalana
- El mejor tenis del momento, en RTVE Play
Con la primera quincena de abril, llega uno de los torneos favoritos para los amantes y las amantes del tenis: el Conde de Godó 2026. El evento de categoría ATP 500 que se celebra en el completo Real Club de Tenis Barcelona celebra su 73 edición desde este lunes 13 hasta el domingo 19 de abril de 2026. El abierto de Barcelona volverá a presentar un cartel lleno de estrellas entre la que destaca el español Carlos Alcaraz. El año pasado, el murciano llegó a la final del invidividual masculino donde se enfrentó Holger Rune. El danés se impuso por un marcador de 7-6 (8-6), 6-2. Para 2026, Alcaraz buscará sumar a su palmarés su tercer trofeo del Conde de Godó.
Alcaraz busca igualar a los 'mortales'
Si Carlos Alcaraz se lleva el torneo igualaría al español Manuel Orantes, al sueco Mats Wilander y al australiano Roy Emerson con tres títulos. Ya solo tendría por delante a Rafael Nadal Parera, con doce. Palabras mayores.
Además del murciano, el noruego Casper Ruud, el francés Felix Auger-Aliassime, el australiano Álex de Miñaur y el ruso Andrey Rublev son otros de los candidatos a la victoria en Barcelona, pero no podrá defender el título Holger Rune. Habrá que estar muy atentos a la participación de las dos jóvenes promesas del tenis español: Rafa Jódar y Martín Landaluce. También estarán Alejandro Davidovich y Jaume Munar, dos tensitas muy queridos de la afición española y que suelen dejar partidos espectaculares.
Hora, canal y dónde ver gratis en TV el Trofeo Conde de Godó 2025
El Abierto de Barcelona de tenis 2025 se juega del 13 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899 y podrá seguirse a través de Teledeporte y de la plataforma de streaming RTVE Play.
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el lunes 13 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 3 partidos. Pista Andrés Gimeno (Pista 1): el lunes 13 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el lunes 13 de abril a partir de las 16.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el martes 14 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 5 partidos. Pista Andrés Gimeno (Pista 1): el martes 14 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el martes 14 de abril a partir de las 16.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el miércoles 15 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 3 partidos. Pista Andrés Gimeno (Pista 1): el miércoles 15 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el miércoles 15 de abril a partir de las 16.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el jueves 16 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Andrés Gimeno (Pista 1): el jueves 16 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 1 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el jueves 16 de abril a partir de las 16.00 horas (hora peninsular)
- 1 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el jueves 16 de abril a partir de las 19.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el viernes 17 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Andrés Gimeno (Pista 1): el viernes 17 de abril a partir de las 11.00 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el viernes 17 de abril a partir de las 16.00 horas (hora peninsular)
- 1 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el sábado 18 de abril a partir de las 13.30 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Andrés Gimeno (Pista 1): el sábado 18 de abril a partir de las 14.30 horas (hora peninsular)
- 2 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el sábado 18 de abril a partir de las 16.00 horas (hora peninsular)
- 1 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el domingo 19 de abril a partir de las 13.20 horas (hora peninsular)
- 1 partidos. Pista Rafa Nadal (Pista central): el domingo 19 de abril a partir de las 16.00 horas (hora peninsular)