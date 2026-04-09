Alcaraz solventa dudas ante Etcheverry y avanza a los cuartos de final en Montecarlo
- El tenista español ha superado al argentino en tres sets (6-1 y 4-6 y 6-3) en dos horas y 23 minutos
- Su rival en la siguiente ronda será el kazajo Alexander Bublik, ganador ante el checo Jiri Lehecka
Carlos Alcaraz mantiene su velocidad de crucero en el Masters 1000 de Montecarlo y ya está en cuartos de final tras vencer al argentino Tomás Martín Etcheverry en tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) en un pulso de dos horas y 23 minutos donde dejó algunas dudas en su primer duelo ante el jugador nacido en La Plata.
Los ocho puntos consecutivos del español en el arranque del partido señaló el camino para el murciano, quien marcó un ritmo frenético ante el número 30 del mundo, quien cedió por segunda vez su servicio en el quinto juego y quedó varado en una primera manga que constató la superioridad del número 1 del circuito ATP, solventando la papeleta con un inapelable 6-1 en tan solo 26 minutos.
Etcheverry no pierde la cara al partido
El segundo acto dio aire a Etcheverry ante un Alcaraz desconocido, que vio cómo el argentino le rompía el servicio en dos ocasiones para colocarse con 4-1 y dejar tocado al tenista murciano, quien protagonizó una desconexión que le costó el set ante un rival que supo mantenerse firme ante el intento de remontada del español para llevarse la segunda manga por 6-4.
Alcaraz se sacudió las dudas en el arranque de la tercera y definitiva manga, y con un break en el segundo juego se impulsó en el marcador hasta un inalcanzable 3-0 que acabó por derribar a un Etcheverry que no perdió la cara al choque a pesar de verse finalmente superado por un 6-3 y haber tenido opciones de lograr algún break que no llegó.
Su rival en cuartos de final será el tenista kazajo Alexander Bublik, ganador en su duelo ante el checo Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5.
Sinner se sobrepone a los problemas físicos
El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se repuso de los contratiempos físicos con los que se encontró a partir del segundo set del partido disputado ante el checo Tomas Machac y, a pesar de que se dejó un set, cerró su decimocuarta victoria seguida (6-1 y 6-7(3) y 6-3) y se situó en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.
El jugador de San Cándido sumó su decimonovena victoria seguida en un torneo Masters 1000 e igualó en este aspecto al estadounidense Pete Sampras, en 1994 y solo queda por detrás de Djokovic, Nadal y Federer.