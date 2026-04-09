Alcaraz solventa dudas ante Etcheverry y avanza a los cuartos de final en Montecarlo

Carlos Alcaraz mantiene su velocidad de crucero en el Masters 1000 de Montecarlo y ya está en cuartos de final tras vencer al argentino Tomás Martín Etcheverry en tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) en un pulso de dos horas y 23 minutos donde dejó algunas dudas en su primer duelo ante el jugador nacido en La Plata.

Los ocho puntos consecutivos del español en el arranque del partido señaló el camino para el murciano, quien marcó un ritmo frenético ante el número 30 del mundo, quien cedió por segunda vez su servicio en el quinto juego y quedó varado en una primera manga que constató la superioridad del número 1 del circuito ATP, solventando la papeleta con un inapelable 6-1 en tan solo 26 minutos.