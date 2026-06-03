Cinco policías forales navarros mueren en un accidente en la AP-8 en Elgoibar

El accidente en el que han resultado muertos cinco policías forales navarros se ha producido poco antes de las nueve y media de la mañana de este miércoles, en la autopista AP-8 a la altura de la localidad guipuzcoana de Elgoibar. Iban en una furgoneta en dirección a Bilbao. Tras chocar con un camión cisterna, la furgoneta ha quedado totalmente destrozada sobre la calzada. A escasos metros, el camión volcado ha invadido el otro sentido de la autopista. Los cinco policías han fallecido en el lugar. El conductor del camión ha sido trasladado con heridas graves al hospital en un helicóptero.

Las víctimas eran miembros de la Brigada Central de Intervención y del Grupo de Intervención Especial de la Policía Foral de Navarra. Todos hombres, de entre 35 y 56 años. Se dirigían a la base que tiene la Ertzaintza en la localidad vizcaína de Iurreta, para probar diferentes materiales. Allí suelen impartirse cursos de formación para agentes de policía. Tras el accidente, la autopista ha quedado cortada en ambos sentidos y se han formado importantes retenciones. Los cuerpos de los policías han sido trasladados al Instituto Vasco de Medicina Legal de Bilbao.

Condolencias La Casa Real ha mostrado su consternación por el trágico accidente y ha trasladado su solidaridad a toda la sociedad navarra. ““ Tanto la Ertzaintza como el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han lamentado en una nota el accidente y han trasladado su afecto a las familias de las personas fallecidas. El consejero Bingen Zupiria ha enviado sus condolencias a la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra. El lehendakari Imanol Pradales se ha mostrado sobrecogido por el accidente en el que han perdido la vida los cinco policías navarros, que ha calificado de "enorme desgracia". Ha expresado su tristeza, dolor e impotencia. Y ha trasladado su solidaridad, cariño y condolencias tanto a los familiares y amigos como a la Policía Foral y al Gobierno de Navarra.

““ El Gobierno de Navarra también ha expresado su más profundo dolor y consternación por este trágico accidente. El ejecutivo foral está preparando un acto institucional de despedida de los cinco agentes fallecidos en Elgoibar.