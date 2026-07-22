El incendio de La Mierla se convierte en el segundo mayor del siglo en España

El incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara, que empezó el 16 de julio por causas que apuntan a labores agrícolas, se ha convertido en el segundo mayor incendio en España en este siglo. Con más de 35.000 hectáreas arrasadas, según los datos provisionales del sistema de observación satelital Copernicus, solo tiene por delante en este momento al incendio de Larouco-Quiroga-Oencia del año pasado, que afectó a las provincias de Ourense, Zamora y León y que calcinó 37.765 hectáreas.

El siguiente gráfico muestra los 365 grandes incendios forestales registrados en España, aquellos que han afectado a una superficie superior a 500 hectáreas. Este incendio que afecta a la Sierra Norte de Guadalajara es el más grande en este año 2026 y es también el mayor desastre forestal de la historia de Castilla-La Mancha, superando con creces las 12.733 hectáreas que ardieron en Riba de Saelices, también en la provincia de Guadalajara, en el año 2005, en el que murieron 11 bomberos del retén de Cogolludo. En aquel incendio ardieron más de 10.000 hectáreas de monte arbolado y unas 2.400 hectáreas de gran valor ecológico pertenecientes al Parque Natural del Alto Tajo, y forzó la evacuación de medio millar de personas.

En el incendio de La Mierla —que ya se encuentra en fase de estabilización, según ha anunciado este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page—, el 90% de la zona quemada son montes públicos de la comunidad autónoma, según han informado las autoridades. La estimación satelital indica que el 62% de la superficie que ha ardido hasta el momento es bosque, y el 6% es de tipo agrario. La progresión y el peligro del incendio forzaron la evacuación de unas 1.500 personas de 34 pequeños municipios y pedanías. Además, se ordenó confinar a los habitantes de otras 14 poblaciones, en total unos 1.600 vecinos.

No obstante, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a levantar este miércoles la evacuación de cinco pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, adelantó que se va a autorizar que vuelvan a sus pueblos los vecinos de Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque, y durante la jornada no se descarta levantar también la evacuación de La Mierla, donde se inició el fuego hace seis días.

Este incendio de La Mierla es el único consignado por el sistema Copernicus por el momento, aunque también se ha declarado otro en el término municipal de Selas, en el Alto Tajo, que se ha declarado esta misma jornada y ha afectado "muy rápidamente" a 2.600 hectáreas, según ha informado García-Page, pero del que ya se ha podido perimetrar por completo el flanco derecho, el que mayor preocupación causaba, y la perimetración del flanco izquierdo está al 50%, por lo que el presidente autonómico se ha mostrado "razonablemente optimista".