El Supremo levanta las medidas cautelares a Aldama, condenado por el caso mascarillas

La sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Martínez Arrieta, ha estimado la petición de la defensa del empresario Víctor de Aldama, que se sentó en el banquillo junto al exministro José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas, y la retira las medidas cautelares que le había impuesto.

Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión por ese caso, pero se le eximió de entrar en prisión por su colaboración con la justicia. Ahora el Alto Tribunal estima la petición de la abogada defensora del empresario, que quiere que se levanten las medidas cautelares que se le impusieron en la sentencia del 22 de junio.

Entre esas medidas estaba la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial previa y la necesidad de comparecer quincenalmente ante el Tribunal. La abogada solicitó que se concediese a Aldama "autorización judicial para salir del territorio nacional durante los días 21 al 24 de julio" para viajar a Paraguay "con la finalidad de mantener reuniones de tipo profesional enmarcadas en el sector inmobiliario".

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