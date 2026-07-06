Delcy se querella contra Aldama por decir que recibió un sobre de la petrolera PDVSA y contrata al despacho de Garzón

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado los trámites para interponer una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias por unas declaraciones en las que afirmó que la petrolera venezolana PDVSA financiaba de forma irregular a la internacional socialista, según ha podido saber RTVE.

El primer paso, según fuentes jurídicas, es interponer un acto de conciliación para que se retracte de sus declaraciones. Además, la ex mano derecha de Nicolás Maduro, que permanece encarcelado en EE.UU. tras su captura, ha contratado al despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo, para llevar el caso.

El pasado mes de marzo, Aldama entregó al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un sobre con el encabezado de PDVSA y que contendría información, según él, sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.