Delcy se querella contra Aldama por decir que recibió un sobre de la petrolera PDVSA y contrata al despacho de Garzón
- La presidenta interina de Venezuela acusa al comisionista de un delito de injurias
- Aldama declaró ante el juez que la petrolera venezolana PDVSA había financiado ilegalmente al PSOE
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado los trámites para interponer una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias por unas declaraciones en las que afirmó que la petrolera venezolana PDVSA financiaba de forma irregular a la internacional socialista, según ha podido saber RTVE.
El primer paso, según fuentes jurídicas, es interponer un acto de conciliación para que se retracte de sus declaraciones. Además, la ex mano derecha de Nicolás Maduro, que permanece encarcelado en EE.UU. tras su captura, ha contratado al despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo, para llevar el caso.
El pasado mes de marzo, Aldama entregó al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un sobre con el encabezado de PDVSA y que contendría información, según él, sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.
Un sobre relativo al Caso Hidrocarburos
"Es relativo al negocio de hidrocarburos, con la financiación ilegal del PSOE", afirmaba el empresario durante la comparecencia ante el magistrado, que le preguntaba si era relativo a la formación socialista o también a la Internacional Socialista. "De las dos", respondía De Aldama, que también ha indicado que dicho sobre se lo entregó la actual presidenta encargada de Venezuela y anterior ministra de Hidrocarburos del país, Delcy Rodríguez.
El empresario se refirió al contenido del sobre por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez que instruye el conocido 'caso hidrocarburos', también en la Audiencia Nacional. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, "documentación sensible" relativa a la petrolera venezolana PDVSA.
Aldama ha sido recientemente condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por el Caso Mascarillas pero le permitirá conmutar la pena por servicios a la comunidad dada su colaboración para esclarecer los hechos. Sin embargo, todavía sigue imputado en dos casos abiertos, el de los hidrocarburos y el Caso Villafuel.
Tras escuchar a De Aldama, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del sobre y el comisionista emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese asunto. Aldama explicó como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel.