Portugal - España: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de octavos de final del Mundial 2026

Este lunes 6 de julio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular), la selección de España se mide a Portugal en su eliminatoria de octavos de final desde el estadio de Dallas (EEUU), un encuentro que enfrenta a las dos selecciones vecinas y firmes candidatas a ganar el Mundial. El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

Será un duelo de íntimos rivales. Un choque ibérico en pleno Texas. Dos de las favoritas, frente a frente en un duelo todavía muy lejano de la final. Pero en los octavos de final de un Mundial no hay vecindades que valgan. España aterriza tras quitarse una losa de encima. Contra Austria recuperó las mejores sensaciones en un partido soberbio (3-0) con dos goles de Mikel Oyazarbal y otro de Pedro Porro. Pero con todos los jugadores rallando un gran nivel y Lamine Yamal empezando a encontrar su 'prime'.

Todo apunta que Luis de la Fuente ha encontrado a su once tipo después de algunos cambios en la fase de grupos. Contra Austria repitió el de Arabia Saudí y ha dado con la tecla. Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena. Ese es el once del seleccionador.

Gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 35 del España - Austria (1-0) | Mundial 2026 | Ver vídeoJae C. HongAP

Además, ha sabido de hacer de la necesidad virtud. Lo que hace dos años en la Eurocopa era una España de extremos, en este Mundial se está sustentando en los laterales. Marc Cucurella demostró que se entiende a las mil maravillas con Oyarzabal y firmó las asistencias de sus goles. Mientras que Pedro Porro se ha hecho fuerte en la banda derecha junto a Lamine y contra Austria también hizo diana.

La victoria por 3-0 ante Austria en Los Ángeles evoca a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos 1994, que se jugaron, casualmente, un dos de julio. En aquella ocasión, el combinado español firmó su última goleada en eliminatorias mundialistas al vencer por idéntico marcador a Suiza en Washington. Desde Sudáfrica 2010, cuando fue campeona del mundo, la selección sumaba 16 años sin ganar un cruce directo en los 90 minutos de un Mundial y las experiencias de 2014, 2018 y 2022 quedaron sepultadas bajo el descaro de la nueva generación de La Roja.

Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez Enfrente tendrá a Portugal. No está deslumbrando la selección lusa en el Mundial pero ya está en octavos. Pasó la fase de grupos como segunda por detrás de Colombia. El equipo de Roberto Martínez cerró la primera fase con un empate ante República Democrática del Congo (1-1), una goleada a Uzbekistán (5-0) y otro empate (0-0) frente a Colombia. Generó muchas dudas por su juego y en torno a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. El '7' está ante su última oportunidad de ganar el único título que le falta, un Mundial. En mitad del debate en Portugal sobre si Cristiano debe mantener su condición de referente en la selección lusa, el combinado logró un subidón anímico al derrotar a Croacia este jueves en Toronto (Canadá). Lo hicieron en un final agónico y con, precisamente, Cristiano Ronaldo en el banquillo desde el minuto 81, que había logrado el empate de penalti. Sin el ‘7’, Gonçalo Ramos se erigió como héroe de Portugal al anotar en el minuto 90+4. Un descuento en el que Croacia llegó a igualar el marcador, con un tanto en el 90+13 de Josko Gvardiol, pero fue anulado de forma polémica por fuera de juego en medio de las airadas protestas de los balcánicos. EFE Pese a la clasificación, Portugal aún necesita encontrar la mejor versión de los dos futbolistas que lideran su centro del campo como son Joao Neves y Vitinha. Lo han ganado todo con el PSG esta temporada pero en el Mundial no han sabido todavía imponer su estilo de juego. En el banquillo, el español Roberto Martínez tendrá el corazón dividido. Llega al choque de octavos avalado por unos registros sin precedentes al frente de la selección lusa, de la que ya es el técnico con mejor porcentaje de victorias y mayor promedio goleador de toda su historia. La victoria contra Croacia fue la número 30 en su casillero particular en sus primeros 44 encuentros como seleccionador, con un balance de 30 victorias, 9 empates y únicamente 5 derrotas, unos números que le otorgan un 68% de victorias, el mejor registro de cualquier entrenador que haya dirigido a Portugal.

Muchas cuentas pendientes entre España y Portugal España y Portugal mantienen una estrecha rivalidad tanto a nivel europeo como mundial. En total son 41 partidos entre ambas selecciones, con 18 victorias para España, siete para Portugal y 16 empates. Igualdad en el marcador que ha predominado en los últimos precedentes. En los últimos siete partidos, cinco empates; dos de ellos resueltos en la tanda de penaltis con resultados dispares. Precisamente desde el punto fatídico se llevó Portugal el choque más reciente, hace un año en la final de la Liga de Naciones. Para España es de mejor recuerdo la tanda de las semifinales de la Eurocopa de 2012, que acabó ganando la selección por entonces dirigida por Vicente del Bosque, gracias a una tanda de penaltis en la que se impuso 2-4. Otro grato recuerdo para España fueron los octavos de final de Sudáfrica 2010, de camino a la conquista del primer Mundial, en los que ganó por 1-0 con un tanto de David Villa.