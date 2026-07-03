'Little Argentina', o cómo ser local (otra vez) en Miami

El olor a asado y a mate se apoderó este jueves del parque situado en el cruce de la calle 85 y la avenida Collins de Miami, a solo unos metros de Miami Beach. Banderas y camisetas albicelestes, mezcladas con cánticos futbolísticos centrados en Messi y Maradona terminaron de transformar una zona habitualmente tranquila en una previa de altos vuelos del Argentina-Cabo Verde del Mundial 2026 que se disputa este viernes en el Estadio de Miami.

"Tenemos 60 kilos de carne traída expresamente de Argentina para alimentar a todos los hinchas que vengan a alentar a Argentina", nos cuenta Salvador Mazzocchi, más conocido como 'Salva la cocina', maestro parrillero argentino que se convirtió en uno de los protagonistas del 'banderazo' de Argentina en Miami con sus parrillas desplegadas por la zona.

Citados a las 13:00 horas de este jueves, los hinchas argentinos hicieron suya esta zona en Miami que ya tiene un marcado acento porteño. 'Little Argentina' es "el primer lugar al que llega un argentino en Miami", nos cuenta Sofía, que llegó hace más de 30 años a la ciudad floridense y este jueves disfrutaba con sus compatriotas de un asado argentino a las puertas de una de las playas más famosas del planeta.