'Little Argentina', o cómo ser local (otra vez) en Miami
- Miles de argentinos se reúnen en el norte de Miami Beach para celebrar la previa del Argentina-Cabo Verde
- Argentina - Cabo Verde en directo, viernes a las 00:00 en La 1 y RTVE Play
El olor a asado y a mate se apoderó este jueves del parque situado en el cruce de la calle 85 y la avenida Collins de Miami, a solo unos metros de Miami Beach. Banderas y camisetas albicelestes, mezcladas con cánticos futbolísticos centrados en Messi y Maradona terminaron de transformar una zona habitualmente tranquila en una previa de altos vuelos del Argentina-Cabo Verde del Mundial 2026 que se disputa este viernes en el Estadio de Miami.
"Tenemos 60 kilos de carne traída expresamente de Argentina para alimentar a todos los hinchas que vengan a alentar a Argentina", nos cuenta Salvador Mazzocchi, más conocido como 'Salva la cocina', maestro parrillero argentino que se convirtió en uno de los protagonistas del 'banderazo' de Argentina en Miami con sus parrillas desplegadas por la zona.
Citados a las 13:00 horas de este jueves, los hinchas argentinos hicieron suya esta zona en Miami que ya tiene un marcado acento porteño. 'Little Argentina' es "el primer lugar al que llega un argentino en Miami", nos cuenta Sofía, que llegó hace más de 30 años a la ciudad floridense y este jueves disfrutaba con sus compatriotas de un asado argentino a las puertas de una de las playas más famosas del planeta.
50.000 aficionados con entrada... y otros 50.000 sin ella
A los residentes habituales se les suman unos cuantos miles estos días: se esperan 50.000 argentinos con entrada y otros tantos sin ella, según confirmo el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Argentina será local otra vez. "En Francia, en Brasil o Inglaterra, donde vayas siempre te voy a alentar, siempre somos locales donde sea", reza una canción de la hinchada albiceleste que ilustra a la perfección la imagen de una Miami completamente volcada con la campeona del mundo.
Con el correr de las horas, los asados y los 2.500 choripanes cocinados por 'Pinto el bajón', un aficionado de San Lorenzo que ya estuvo en los 'banderazos' de Kansas y Dallas ("nos vamos a quedar cortos", nos aseguró), fueron poco a poco desplazados con sonido de los tambores y el delirio total habitual en estas citas.
Combatiendo con viajes a la playa el intenso calor que no llegó a ser sofocado por una breve tormenta, el banderazo compartió protagonismo con una segunda 'quedada' unas calles más abajo, en torno al mítico bar Manolo, donde los residentes argentinos suelen concentrarse para animar a su selección y que se hizo célebre durante el Mundial de Catar 2022 por las multitudinarias celebraciones de los aficionados albicelestes. Una vez más, Argentina volvió a presumir de afición y este viernes en Miami, (otra vez) será local.