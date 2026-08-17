Vivas carga contra la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y pide reunirse con la Justicia para denunciar su gestión

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cargado este lunes contra la "falta de respuesta adecuada" por parte del Gobierno central ante la crisis migratoria provocada por la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos y ha anunciado que pedirá una reunión con los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para trasladarles la situación.

Así lo ha advertido Vivas en una rueda de prensa convocada sólo una hora antes de reunirse con la ministra portavoz responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

"Que se pongan medios para la devolución, que se pongan medios para la expulsión y que se lleve a cabo esto en 30 días", ha pedido el presidente ceutí, que ha anunciado su intención de pedir una reunión con la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y con el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para que "conozcan" la situación para en que se encuentra la ciudad autónoma.