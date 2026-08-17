Vivas carga contra la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y pide reunirse con la Justicia para denunciar su gestión
- "Que se pongan medios para la devolución, los medios para la expulsión y se lleve a cabo esto en 30 días"
- Así lo ha asegurado el presidente ceutí en una rueda de prensa sólo una hora antes de reunirse con la ministra portavoz
El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cargado este lunes contra la "falta de respuesta adecuada" por parte del Gobierno central ante la crisis migratoria provocada por la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos y ha anunciado que pedirá una reunión con los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para trasladarles la situación.
Así lo ha advertido Vivas en una rueda de prensa convocada sólo una hora antes de reunirse con la ministra portavoz responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
"Que se pongan medios para la devolución, que se pongan medios para la expulsión y que se lleve a cabo esto en 30 días", ha pedido el presidente ceutí, que ha anunciado su intención de pedir una reunión con la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y con el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para que "conozcan" la situación para en que se encuentra la ciudad autónoma.
"También debería pensar en los ceutíes"
"Si salen todos los que llegaron se aliviaría mucho el problema de las contingencias desde el punto de vista sanitario", ha asegurado Vivas en la rueda de prensa en la que ha aprovechado para dirigir una crítica a la ministra de Sanidad, Mónica García: "Está bien que piense en los inmigrantes pero también debería pensar en los ceutíes, ¿o es que no tenemos derecho a una Sanidad igual que la del resto de los españoles?".
La responsable de Sanidad descartó este domingo que exista un "colapso sanitario" en Ceuta y entrevistada este lunes en La Hora de La 1, ha dicho que habrá que "investigar" cuáles son las "responsabilidades" del Gobierno de Marruecos.
Preguntado por cuándo daría comienzo ese plazo de 30 días para que el Ejecutivo dé respuesta a la crisis, Vivas ha dicho "a partir de que se empiece", porque la impresión que tiene es que "no se ha empezado". El Gobierno tiene "medios y capacidad suficiente" para si quiere poder lograr el objetivo de que Ceuta "vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días" y hacerlo "cumpliendo con la ley"., ha asegurado el presidente ceutí.
A la misma hora que Vivas comparecía ante los medios de comunicación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidía una reunión telemática con siete ministros de su Ejecutivo, entre otros los de Interior, Defensa y Economía, para analizar la situación en Ceuta, la segunda por videoconferencia desde que se produjo la entrada de forma irregular de miles de personas por la frontera del Tarajal.