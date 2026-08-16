Mónica García descarta el "colapso sanitario" de Ceuta pese a "tensiones" puntuales y "sobresfuerzos" del personal

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que exista un "colapso sanitario" en Ceuta por la llegada masiva de más de 70.000 migrantes desde Marruecos, en respuesta a mensajes que ha descrito como "alarmistas" y que ocultan, a su juicio, tintes xenófobos, en la medida en que implica vincular a la comunidad extranjera con enfermedades o con inseguridad.

García, que ha comparecido ante los medios tras verse con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha considerado "legítimos" los "miedos" y "angustias" que puedan tener la población local, pero ha apelado a las cifras para llamar a la calma, más allá de la "crisis humanitaria". En los últimos 15 días, han sido atendidos en Ceuta 5.800 migrantes, de los cuales 3.500 han acudido a atención primaria y otros 2.300 al hospital, y el nivel de atenciones han caído desde las 1.100 del primer día a las 193 del sábado.

El hospital atiende actualmente 101 ingresos, de los cuales 28 son migrantes y sólo uno está en la UCI. "No es una situación de colapso", ha dicho, teniendo en cuenta que el centro cuenta con 175 camas en condiciones normales y esta capacidad se ha ampliado hasta las 212.

“Sí que es verdad que hay lugares especialmente tensionados” como urgencias, medicina interna o atención primaria, entre otros, ha admitido la ministra durante su comparecencia, en la que también ha admitido el "sobresfuerzo" de profesionales que han dado en estas semanas "el 120%" de su capacidad para responder al repunte de las necesidades. Sin embargo, ha puesto en valor que no ha sido necesario suspender las vacaciones del personal, como sí ha ocurrido en otros gremios como el de las fuerzas de seguridad, ni ningún trabajador ha tenido que salirse de su área de especialidad.

La prioridad, "espacios salubres" García ha confirmado la detección de dos casos de tuberculosis entre la población migrante, pero ha insistido en varias ocasiones en que "no se puede asociar inmigración con enfermedad". El riesgo para la población ceutí, ha subrayado, "es bajo", al tiempo que ha recordado que ninguna operación ni ninguna consulta asistencial se ha suspendido para la población local, entre otras cosas porque se han establecido circuitos diferenciados. El principal "riesgo para la salud pública" deriva de situaciones de "hacinamiento", en la medida en que favorecen la expansión de enfermedades infecciosas como la gastroenteritis -se han detectado ya 18 casos-. Por ello, ha pedido al Gobierno ceutí que ceda más espacios para repartir a los migrantes en aras de la salubridad. Sobre los casos de agresión sexual en Ceuta, García ha afirmado que las autoridades locales le han trasladado este mismo domingo que tienen cinco registrados y ha ofrecido la colaboración del Ministerio para atender estas y cualquier otra emergencia similar.