Granada vuelve a temblar esta madrugada con una veintena de seísmos, la mitad de ellos sentidos por la población

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado una veintena de terremotos de diferente intensidad concentrados en el área metropolitana de Granada durante la madrugada de este domingo, réplicas que se suman al de intensidad 4,8 registrado en la madrugada del sábado en Alhendín.

Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contabiliza veinte terremotos registrados en la Vega de Granada desde la medianoche de este sábado, réplicas del seísmo de magnitud 4,8 y con epicentro a 2 kilómetros de profundidad en Alhendín de la madrugada anterior.

Estos temblores han tenido su epicentro en Ogíjares, Armilla, Gójar, La Zubia, Churriana de la Vega y Alhendín y la intensidad ha variado entre 1.5 y 3.1 de magnitud. Todos estos temblores se han registrado a poca profundidad, lo que facilita que hayan sido sentidos por la población, y se concentran en la vertiente sur del área metropolitana de Granada.

Registrado un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla Diez de estos terremotos han sido sentidos por la población, especialmente el de 3,1 grados de magnitud y epicentro en Armilla que se registró a las 4:40 horas a 7 kilómetros de profundidad. El 112 de Andalucía ha recibido llamadas desde Armilla y municipios vecinos como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares, aunque no constan daños personales. Consecuencias de los terremotos en Granada. Francisco J. Olmo Francisco J. Olmo / Europa Press También ha sido especialmente sentido el seísmo de 2.8 grados de magnitud que ha tenido su epicentro en Ogíjares a las 6:27 horas de este domingo y cuyos efectos han notado desde Alfacar, Maracena, Vegas del Genil, Cúllar Vega, Las Gabias, Alhendín, La Zubia, Cenes y Huétor Vega, entre otros municipios. La Junta mantiene activa la fase de pre-emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.

Granada refuerza por los seísmos las inspecciones en edificios El Ayuntamiento de Granada ha reforzado las inspecciones de edificios después de haber recibido más de 800 solicitudes y haber realizado 154 intervenciones de Bomberos. Según las primeras valoraciones, la gran mayoría de los edificios inspeccionados tiene una estructura portante que ha respondido adecuadamente al movimiento sísmico y los daños detectados corresponden principalmente a elementos no estructurales. 01.13 min Un terremoto de 4,8 sacude Granada sin causar víctimas pero sí muchos daños materiales La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha pedido prudencia ya que no se han detectado daños estructurales generalizados. Durante el periodo comprendido entre las 08:30 y las 18:00 horas del 15 de agosto, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) gestionó aproximadamente 400 requerimientos y realizó 122 intervenciones relacionadas con la inspección y el saneamiento de elementos constructivos inestables. Desde la tarde del sábado y hasta las 08:00 horas de este domingo, Bomberos ha gestionado 150 requerimientos y ha realizado 32 intervenciones vinculadas a la inspección y al saneamiento de elementos constructivos inestables. Durante este sábado han sido evacuadas varias viviendas en la zona de calle Marqués de Mondéjar y Alhamar.

"Es posible que siga habiendo temblores" Desde el puesto de mando avanzado de Niebla (Huelva), donde ha comparecido para informar sobre la evolución del incendio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que “es posible y previsible” que siga habiendo temblores en próximos días o semanas: "Pedimos a los ciudadanos es que si sienten un temblor precavidos". "Afortunadamente a pesar de que el terremoto de ayer fue preocupante por su escala y generó angustia, miedo e incluso situaciones de pánico, porque es normal, no hemos tenido que lamentar ninguna víctima mortal ni daños especialmente importantes", ha dicho. Ha agradecido a los técnicos el trabajo de supervisión de las estructuras de los edificios. ““ "En principio no parece que haya ningún edificio en peligro, pero habrá que esperar a que por parte de los técnicos supervisen esos edificios para que nos quedemos todos tranquilos y no tengamos ningún problema", ha rematado.