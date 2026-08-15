Un terremoto de magnitud 4,8 sacude Granada sin causar víctimas pero deja numerosos daños materiales

Un terremoto de magnitud 4,8 ha sacudido Granada a la 1:04 horas de esta madrugada con epicentro en Alhendín, un seísmo que no ha causado víctimas pero ha dejado numerosos daños materiales. El temblor se ha prolongado durante ocho segundos. La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico.

Decenas de personas han pasado parte de la noche al raso y algunas han sido atendidas por crisis de ansiedad. También ha habido traumatismos leves al salir corriendo y pérdida de conocimiento sin necesidad de hospitalización. El 112 ha recibido más de 300 llamadas y los bomberos han llevado a cabo 85 intervenciones.

El vicepresidente primero y consejero de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que no hay daños personales graves.

El consejero ha dicho que los expertos prevén que haya nuevas réplicas, aunque se espera que sean de menor intensidad. La situación se asemeja a la vivida en 2021 con el episodio de enjambre sísmico que se mantuvo durante tres meses.

"Hemos estado analizando con los técnicos el patrón sísmico y tiene comportamiento parecido al del enjambre de 2021. No ha tenido decaimiento de réplicas ni energía liberada", ha contado.

Sanz ha apelado a la autoprotección, a saber cómo actuar y estar informado a través de las redes sociales. "Hay que tener en cuenta que puede haber cornisas que no se hayan caído, pero que con un temblor de dos o tres grados lo hagan. El consejo es caminar lo más alejado posible de la pared de los edificios. Por eso, los Ayuntamientos están acordonando numerosas zonas".

Destrozos en la tejado de la torre de la Iglesia de San Miguel el Bajo, en el Albaicín. EFE/Pepe Torres

El monumento de La Alhambra no ha sufrido daños y ha abierto a las once de la mañana sus instalaciones, unas tres horas después de su horario habitual. Un equipo especializado ha realizado inspecciones en el conjunto monumental para comprobar las instalaciones.

Desalojado un edificio de Las Gabias Miembros de Protección Civil y fuerzas de seguridad han desalojado de manera preventiva un edificio de Las Gabias (Granada) afectado por el terremoto. Los operativos se han centrado en los municipios del área metropolitana, la zona más afectada por el temblor, y trabajan en Armilla y Churriana, donde se han producido desprendimientos en fachadas, y en otras localidades como Huétor Vega, que se ha quedado sin suministro eléctrico. Mantener la calma, no coger el ascensor o alejarse de las ventanas: qué hacer en caso de terremoto El terremoto se ha notado en toda Andalucía, excepto en las provincias de Huelva y Cádiz. Los lugares donde se ha sentido con más intensidad ha sido en localidades del norte de Granada como Huéscar; en los municipios costeros de Almuñécar, Salobreña y Motril, en el poniente y en la Alpujarra. También han notado el temblor especialmente en localidades de Jaén como Alcalá la Real, Linares o Jódar; en pueblos de la costa de Almería como la capital, Roquetas, El Ejido o Adra, y en la costa de Málaga, desde Fuengirola o Torremolinos a Vélez, además de Córdoba capital. Al terremoto con epicentro en Alhendín se ha sumado, seis minutos después, un seísmo de 2,6 grados y epicentro a un kilómetro de profundidad en Gójar.

"Todos han salido de sus casas por el miedo" La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavete, ha explicado en el Canal 24 Horas de RTVE que por el momento solo se han reportado daños materiales: "El barrio de Santa Teresa es el que se ha llevado la peor parte, hay muchos desperfectos. Es la zona que está más cerca de Alhendín". "La noche ha sido muy complicada por las réplicas. Abrimos polideportivos y campos de fútbol porque todos querían salir de sus casas por el miedo, pero a las cuatro de la madrugada tuvieron que regresar porque comenzaron las tormentas", ha explicado.

"Salimos a oscuras de casa y solo cogimos el móvil" Marta Mayorga, estaba en Huétor Vega, situado solo a diez kilómetros del epicentro en Alhendín cuando tembló la tierra. "Salimos a oscuras de casa y solo cogimos el móvil", ha explicado en el Canal 24 Horas. Afirma que le hubiese gustado tener más información de qué hacer o cómo actuar: "Me faltó un mensaje en el móvil para saber qué estaba pasando". ““ "Se fue la luz en todos lados, aunque volvió minutos después. Aquí son fiestas y al poco tiempo regresó la música y duró la feria un par de horas más. Cuando ya estaba en casa escuchaba las canciones mientras me temblaban los brazos", ha contado. Algunos de los consejos que dan las autoridades son mantener la calma, evitar entrar y salir de edificios con afectación, no detenerse a mirar o hacer fotos en zonas dañadas. Además, las recomendaciones contemplan alejarse de las fachadas, cornisas, balcones y muros ante el riesgo de que puedan producirse desprendimientos. ““ "Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos todas las recomendaciones", ha pedido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a través de las redes sociales. ““

El rey llama a Juanma Moreno El rey ha llamado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para interesarse por la situación tras el terremoto de Granada y el incendio de Niebla (Huelva). Fuentes de la Casa del Rey han informado de que durante la conversación, el monarca ha pedido a Moreno que traslade a los alcaldes de los municipios afectados un saludo, así como su preocupación por las consecuencias de ambos sucesos. También que les transmita un mensaje de "ánimo" para todos los vecinos, según las mismas fuentes.