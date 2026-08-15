Al menos 38 muertos tras un terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores en Indonesia

Un terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido este sábado la costa norte de la isla indonesia de Flores. El epicentro del seísmo se localizó a unos 68 kilómetros de la localidad de Ende (situada en el sur de Flores) y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo (en el extremo occidental de la isla). Al menos 38 personas han fallecido. También hay dos heridos graves, 11 leves y 2.000 evacuados, ha informado el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), el militar Suharyanto.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad marítima de 10 kilómetros, ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La isla de Flores se encuentra al este del archipiélago de Indonesia y Ende es su ciudad más poblada, con cerca de 90.000 habitantes. El puerto de Labuan bajo es la puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, uno de los puntos más turísticos del archipiélago.

Los temblores se empezaron a notar alrededor de las seis de la mañana (hora local). En un principio, se activó la alerta temprana de tsunami aunque se suspendió poco después.