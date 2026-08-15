Trump amenaza con declarar el estrecho de Ormuz "territorio de EE.UU." mientras Teherán se reafirma en su control

Donald Trump afirmó el viernes que, una vez derrotado Irán, declararía el estratégico estrecho de Ormuz como un "territorio de Estados Unidos", en un tono que sugería que estaba bromeando.

También defendió su decisión de entrar en guerra para impedir que Irán obtenga armas nucleares, afirmando que "nunca se disculpará" por ello, a pesar del aumento del precio de los combustibles que han sufrido los estadounidenses.

"Una vez que hayamos terminado de derrotar a Irán (...), pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos", dijo el presidente estadounidense con una ligera sonrisa durante un mitin en Garden City, cerca de Nueva York.

Trump se reafirma y repite que tiene el "control" del estrecho de Ormuz, una afirmación que Teherán ha calificado de "mentira". Este paso estratégico para el comercio mundial de petróleo está bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra, mientras que Estados Unidos impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes.

El precio de la gasolina en Estados Unidos ha hecho que la popularidad de Donald Trump descienda. En comparación con los niveles anteriores a la guerra, el precio de la gasolina en Estados Unidos mostraba el viernes un aumento de más del 35 %.

Vance prioriza "una gasolina barata" Esta defensa de la guerra en Irán de Trump se produce justo después de que el vicepresidente, JD Vance, expusiera una visión algo diferente sobre los objetivos perseguidos. "El precio del petróleo ha bajado y está muy por debajo de los máximos alcanzados al comienzo del conflicto. Ese es el objetivo número uno: garantizar que el petróleo y la gasolina sigan siendo baratos para los estadounidenses", declaró en la cadena Fox News. "Y el segundo objetivo es, evidentemente, asegurar que Irán nunca llegue a poseer armas nucleares", añadió JD Vance, concluyendo: "Creo que estamos logrando ambos objetivos". 01.17 min Transcripción completa Las grandes oleadas de bombardeos entre Estados Unidos e Irán han cesado desde finales de julio, pero el conflicto sigue sin una solución definitiva. Irán asegura que mantiene el control del Estrecho Hormuz y advierte que no permitirá el paso de ningún barco sin su autorización. Exige que se cumplan las condiciones del acuerdo alcanzado en junio. Donald Trump asegura que Estados Unidos es quien domina por completo esta estratégica vía marítima, mantiene el bloqueo a los puertos iraníes y defiende la libertad de navegación. Mientras ese pulso continúa, otro frente se enquista en el sur de Líbano. Israel dice ahora que no retirará sus tropas de la zona de seguridad mientras Hezbollah no entregue sus armas El acuerdo entre Israel y Líbano prevé una retirada progresiva de las tropas israelíes vinculada al desarme de Esbolá, pero la milicia no forma parte del acuerdo y se niega a entregar su arsenal. Está previsto que las conversaciones se retomen en septiembre y en Gaza, pese al alto al fuego, tampoco ha desaparecido la violencia. Israel ha confirmado nuevos ataques contra objetivos de Hamás Un dron ha bombardeado un coche matando al director de la policía en la gobernación de Gaza Irán y EE.UU. se disputan el control de Ormuz en medio de una tensión que no cesa