Trump amenaza con declarar el estrecho de Ormuz "territorio de EE.UU." mientras Teherán se reafirma en su control
- Trump defendió también su decisión de entrar en guerra afirmando que "nunca se disculpará" por ello
- "Teheran no se dejará intimidar por las amenazas ni por las demostraciones de fuerza de Washington", afirmó Gharibabadj
Donald Trump afirmó el viernes que, una vez derrotado Irán, declararía el estratégico estrecho de Ormuz como un "territorio de Estados Unidos", en un tono que sugería que estaba bromeando.
También defendió su decisión de entrar en guerra para impedir que Irán obtenga armas nucleares, afirmando que "nunca se disculpará" por ello, a pesar del aumento del precio de los combustibles que han sufrido los estadounidenses.
"Una vez que hayamos terminado de derrotar a Irán (...), pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos", dijo el presidente estadounidense con una ligera sonrisa durante un mitin en Garden City, cerca de Nueva York.
Trump se reafirma y repite que tiene el "control" del estrecho de Ormuz, una afirmación que Teherán ha calificado de "mentira". Este paso estratégico para el comercio mundial de petróleo está bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra, mientras que Estados Unidos impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes.
El precio de la gasolina en Estados Unidos ha hecho que la popularidad de Donald Trump descienda. En comparación con los niveles anteriores a la guerra, el precio de la gasolina en Estados Unidos mostraba el viernes un aumento de más del 35 %.
Vance prioriza "una gasolina barata"
Esta defensa de la guerra en Irán de Trump se produce justo después de que el vicepresidente, JD Vance, expusiera una visión algo diferente sobre los objetivos perseguidos.
"El precio del petróleo ha bajado y está muy por debajo de los máximos alcanzados al comienzo del conflicto. Ese es el objetivo número uno: garantizar que el petróleo y la gasolina sigan siendo baratos para los estadounidenses", declaró en la cadena Fox News.
"Y el segundo objetivo es, evidentemente, asegurar que Irán nunca llegue a poseer armas nucleares", añadió JD Vance, concluyendo: "Creo que estamos logrando ambos objetivos".
Las grandes oleadas de bombardeos entre Estados Unidos e Irán han cesado desde
finales de
julio, pero el conflicto sigue sin una solución definitiva.
Irán asegura que mantiene el control del
Estrecho Hormuz y advierte que no permitirá el paso de ningún barco sin
su autorización.
Exige que se
cumplan las condiciones del acuerdo alcanzado en junio.
Donald
Trump asegura que Estados Unidos es quien domina por completo esta
estratégica vía marítima, mantiene el bloqueo a los puertos
iraníes y defiende la libertad de navegación.
Mientras ese pulso continúa, otro frente se enquista en el sur
de Líbano. Israel dice ahora que no retirará sus
tropas de la zona de seguridad mientras Hezbollah no entregue sus armas
El acuerdo entre Israel y Líbano
prevé una retirada progresiva de las tropas israelíes vinculada al desarme
de Esbolá, pero la milicia no forma parte del
acuerdo y se niega a entregar su arsenal.
Está previsto que las conversaciones se retomen en septiembre y en
Gaza, pese al alto al fuego, tampoco ha desaparecido la violencia.
Israel ha confirmado nuevos ataques contra objetivos de Hamás
Un dron ha bombardeado un coche matando al director de la policía en la
gobernación de Gaza
Irán responde a las palabras de Trump
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la madrugada del sábado que Teherán no se dejará intimidar por las amenazas ni por las demostraciones de fuerza de Washington, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que declararía el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense.
Al comentar las declaraciones de Trump, Gharibabadi escribió en una publicación en X que esta vía marítima estratégica solo será abierta o cerrada bajo la autoridad de Irán.
"El estrecho de Ormuz se abrirá o se cerrará únicamente por decisión y bajo la autoridad de Irán", señaló en esencia el diplomático iraní, rechazando las afirmaciones del mandatario estadounidense.