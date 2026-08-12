La Agencia Internacional de la Energía exige la reapertura de Ormuz y alerta de una caída en la producción de crudo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado sustancialmente a la baja su previsión sobre la oferta mundial de petróleo para lo que queda de este año por el impacto de la vuelta a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Un difícil contexto geopolítico que sigue obstaculizando la circulación en el estrecho de Ormuz.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este miércoles, la AIE también recorta sus proyecciones sobre la demanda de petróleo y productos petroleros para este año por el efecto que están teniendo en los consumidores los nuevos cierres del estrecho de Ormuz y el consiguiente aumento del precio del barril de crudo.

Igualmente subraya que la crisis en Oriente Medio ha reducido las reservas mundiales en 69 millones de barriles en julio y se han quedado en menos de 7.900 millones por primera vez desde abril de 2025. Por eso hace hincapié en que hay que conseguir que ese paso estratégico se reabra lo más rápidamente posible.

La AIE prevé que haya déficit de crudo en el tercer trimestre del año En julio la producción de los países del golfo Pérsico se incrementó en 2,5 millones de barriles diarios hasta 23,9 millones de barriles por día, al calor del acuerdo de alto el fuego firmado el mes precedente por Washington y Teherán, después de haberlo hecho en 3,7 millones de barriles por día ya en junio, lo que en cualquier caso supone 8,3 millones de barriles por día menos que los volúmenes anteriores al estallido de la guerra. Pero como los nuevos ataques han vuelto a paralizar en la práctica el tráfico por el estrecho de Ormuz, las exportaciones de los países de esa región al final se recortaron en 2,1 millones de barriles por día en julio y quedaron en 15 millones de media. De hecho pasaron de 20 millones a comienzos de mes a alrededor de 12 al terminar. A partir de ahí, los autores del informe han disminuido en 1,7 millones de barriles al día sus perspectivas de oferta mundial para el tercer trimestre comparadas con las que presentaron hace un mes. Eso significa que en el conjunto de este año saldrán al mercado de media 102 millones de barriles de petróleo, lo que significa 4,3 millones menos que en 2025, porque el aumento de los bombeos de los países productores de América no permitirán compensar las pérdidas del crudo que se va a dejar de recibir de Oriente Medio, pero también de Rusia. En conjunto, el balance entre oferta y demanda se saldará con un déficit de 1,8 millones de barriles en el tercer trimestre de este año, lo que significa más del doble de lo que había calculado la AIE en julio, y eso en un contexto de reducción de las reservas globales a un ritmo de 2,2 millones de barriles por día el mes pasado. La OPEP acuerda un aumento de la producción de petróleo en septiembre de 188.000 barriles diarios