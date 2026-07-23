El precio del petróleo brent sigue escalando con la tensión en el mar Rojo y supera la barrera de los 98 dólares

El petróleo sigue encareciéndose en el duodécimo día de ataques entre Estados Unidos e Irán desde que rompieron la tregua que prometía terminar el conflicto en Oriente Medio. El barril de brent, de referencia en Europa, ha subido un 4% en el último día y ha superado la barrera de los 98 dólares, mientras que su equivalente americano, el crudo de West Texas, lo ha hecho a un ritmo del 3,5% y cotiza este jueves en torno a los 90 dólares, en un momento en el que la tensión está escalando también en el mar Rojo.

Los hutíes de Yemen afirman que han atacado a dos petroleros saudíes en esa zona, bajo amenaza desde el comienzo de la semana. El grupo aliado de Irán anunció un bloqueo de todos los buques vinculados a Arabia Saudí y desde entonces se han reportado varios cargueros que, en lugar de pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el Océano Índico, han tenido que tomar el canal de Suez hacia el mar Mediterráneo.