El precio del petróleo brent sigue escalando con la tensión en el mar Rojo y supera la barrera de los 98 dólares
- Los hutíes de Yemen afirman que han atacado a dos petroleros saudíes
- El aumento del riesgo y el desvío por el canal de Suez obstaculizan las exportaciones del reino islámico
El petróleo sigue encareciéndose en el duodécimo día de ataques entre Estados Unidos e Irán desde que rompieron la tregua que prometía terminar el conflicto en Oriente Medio. El barril de brent, de referencia en Europa, ha subido un 4% en el último día y ha superado la barrera de los 98 dólares, mientras que su equivalente americano, el crudo de West Texas, lo ha hecho a un ritmo del 3,5% y cotiza este jueves en torno a los 90 dólares, en un momento en el que la tensión está escalando también en el mar Rojo.
Los hutíes de Yemen afirman que han atacado a dos petroleros saudíes en esa zona, bajo amenaza desde el comienzo de la semana. El grupo aliado de Irán anunció un bloqueo de todos los buques vinculados a Arabia Saudí y desde entonces se han reportado varios cargueros que, en lugar de pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el Océano Índico, han tenido que tomar el canal de Suez hacia el mar Mediterráneo.
En riesgo las exportaciones desde Arabia Saudí
Todo ello puede disparar el precio del petróleo porque las exportaciones de Arabia Saudí estaban mitigando el efecto del bloqueo del estrecho de Ormuz, desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra contra Irán, y la República Islámica cerró ese paso estratégico por donde pasaba una quinta parte de la demanda mundial de crudo.
De acuerdo con Kpler, compañía tecnológica especializada en datos en tiempo real, Arabia Saudí ha transportado desde abril aproximadamente 3,5 millones de barriles diarios de exportaciones de crudo a través del puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y se había vuelto "cada vez más dependiente del corredor de Bab al-Mandab.
La amanezada de los hutíes, dice la empresa de análisis en la red social X, "aumenta la incertidumbre de los viajes y eleva el riesgo de cuellos de botella logísticos" y puede desencadenar efectos "mucho más pronunciados" en los mercados mundiales de petróleo si las interrupciones en el tráfico marítimo afectan a la producción de las refinerías saudíes.
A este respecto, el columnista experto en energía de Reuters, Ron Bousso, advierte que evitar el estrecho de Bab al-Mandab puede añadir "al menos cuatro semanas a la travesía habitual de un petrolero", lo que aumenta los tiempos y los costes del transporte de crudo.
"Los petroleros de mayor tamaño no pueden atravesar el Canal de Suez a plena carga debido a las restricciones de calado. Primero deben descargar parte de su cargamento en un oleoducto al sur del canal y, a continuación, volver a cargar el crudo cerca de Alejandría antes de continuar su travesía", explica el analista.